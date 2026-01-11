Cuarto Milenio 11 ENE 2026 - 21:45h.

"No se ha podido encontrar una explicación basada en ninguna experiencia científica o en los conocimientos disponibles"

Denuncia que en su casa hay un duende maligno y las cámaras graban un fenómeno paranormal durante su entrevista

Iker Jiménez y Carmen Porter han quedado alucinados a la hora de analizar las noticias e imágenes más impactantes de la semana en la sección ‘Mystery News’. Concretamente, ha sido con un vídeo grabado en la Estación de detección de bólidos de Olocau (Valencia). En las imágenes, se ve cómo el cielo se ilumina.

Tal y como cuenta Carmen Porter, lo primero que podemos pensar es que se trata de una tormenta, pero no es nada de eso: “Es un evento esporádico registrado en un único momento de la noche y sin repetición posterior. No se ha podido encontrar una explicación basada en ninguna experiencia científica o en los conocimientos disponibles”.

“Se trata de un objeto artificial emitiendo una fuerte luz ligeramente anaranjada tras las nubes”, aclara Carmen. Iker Jiménez se muestra impactado no solo por la versión oficial de este suceso, sino por la fecha en la que tuvo lugar este acontecimiento, pues coincide con algo que ha pasado recientemente en Cádiz. ¡Lo aclaran en el vídeo!

El curioso caso del pulpo músico

Desde Ljungby (Suecia) nos llega un vídeo asombroso en el que un músico aparece tocando una guitarra en compañía de un pulpo quien, desde su pecera, interviene en la melodía. Se trata de un joven que vio al pulpo en un mercado, le dio pena y se lo llevó a casa. Ahí, supo que eran unos animales inteligentes y, con paciencia, le enseñó a tocar. El pulpo ha aprendido que, si toca bien, sale la comida que él quiere. El naturista Álex N. Lachhein asegura que no se puede saber si el pulpo toca con sentido musical o no.

Por otro lado, el hallazgo de más de cincuenta metros de una muralla defensiva debajo del Palacio de Herodes, se reabre un caso de los 80 en California de una chica de 16 años que desapareció tras pasar un fin de semana buscando a ‘El piesgrandes’ junto a un hombre o un reciente documental sobre la posible existencia de extraterrestres relacionado con un misterioso incendio.