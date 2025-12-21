Cuarto Milenio 21 DIC 2025 - 21:45h.

Las cámaras graban un fenómeno paranormal mientras entrevistan a un hombre que denuncia que en su casa hay un duende

El inquietante vídeo de un vigilante de seguridad que capta una extraña presencia en el interior de su coche

‘Cuarto Milenio’ cuenta con el testimonio de Lucas, un peruano que vive en el distrito de Morales y que denuncia ciertos hechos paranormales que tienen lugar en su humilde casa. De hecho, actualmente se está llevando a cabo una investigación paranormal para intentar esclarecer lo sucedido: “No estamos tranquilos”.

Este hombre asegura que su familia tiene miedo y que teme, sobre todo, por su nieto y su hijo de dos años ya que estos niños “lo ven y conversan” con el ente. Se refieren a este ente como un “duende” que lanzan cosas a las personas que viven en la casa desde hace un mes. Es tal la desesperación que han pedido ayuda a un médium.

Lo más curioso de este vídeo es que, mientras el hombre habla para hacer su denuncia pública, tiene lugar uno de los fenómenos paranormales que la familia detalla. Concretamente, parece que algo o alguien lanza un huevo y se puede apreciar al fondo del plano, justo en la puerta de la casa, cuya puerta se encuentra abierta.

Además, Iker Jiménez y Carmen Porter analizan otras noticias misteriosas de la semana como el extraño OVNI medusa captado en Xi’an (en China), el espectáculo llevado a cabo por 5.000 drones recreando la Navidad en Mansfield (Texas), el vídeo enviado por un espectador de Villaconejos que muestran unas luces en el cielo o novedades sobre las momias de Atacama.