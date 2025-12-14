Cuarto Milenio 14 DIC 2025 - 21:45h.

Un hombre graba una extraña presencia en el interior de su coche

Iker Jiménez y Carmen Porter comienzan el análisis de ‘Mystery News’ de esta semana visionando un inquietante vídeo que ha sido grabado en un centro sanitario de Mendoza (Argentina). En las imágenes, vemos un pasillo y a un hombre (es el vigilante de seguridad) diciendo que ha salido a grabar después de haber escuchado un ruido.

Al fondo del pasillo se ve su coche aparcado (la puerta es de cristal y se ve perfectamente lo que hay en la calle) y es en el coche donde ocurre el misterio. En el automóvil parece haber alguien en su interior, parece un reflejo, podría ser un efecto óptico, pero lo que hay dentro de él se mueve y asusta al que está grabando.

Con la piel de gallina y tremendamente asustado, el hombre que graba estas imágenes que se han hecho virales se dirige hasta el coche y descubre que no hay nadie en su interior. Iker Jiménez define este vídeo como “bizarro” y, junto a Carmen Porter, intentan descifrar este misterio.

Más imágenes impactantes de la semana

Pero el análisis solo acaba de empezar. Iker y Carmen también comentan otros vídeos virales como el rescate de un jaguar herido en mitad del mar, el cual ha sido devuelto a su hábitat, la misteriosa desaparición del joven George Smyth, que acudió a Rumanía para ver el castillo de Drácula o el hallazgo de una mujer al hacer obras en la cocina de su casa, que descubre que el mármol de su encimera fue parte de una lápida en el pasado.