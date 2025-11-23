Cuarto Milenio 23 NOV 2025 - 21:45h.

'Cuarto Milenio' aclara por qué las aguas de las playas australianas se tiñen de azul fluorescente

¿Aparece El Diablo en los billetes de 50 euros? El Banco Central Europeo responde a la polémica

Iker Jiménez y Carmen Porter comienzan el repaso por las ‘Mystery News’ con las increíbles imágenes de la isla Waiheke (Nueva Zelanda), cuyas playas se vuelven fluorescentes debido a la bioluminiscencia que producen los organismos microscópicos que emiten luz al moverse. Vemos las imágenes en las que bañistas y animales disfrutan de estas aguas bioluminiscentes provocadas por las algas azules en la costa de Auckland.

Más imágenes virales de la semana

Pero hay más imágenes increíbles y virales que analizar en esta sección, como el estudio que se ha llevado a cabo en que se ven a peces rémora comiendo de las escamas de las ballenas jorobadas en las costas de Australia mientras nadan. Clo curioso es que, cuando las ballenas salen a la superficie, los peces desaparecen, pero, en seguida, vuelven cuando estas se sumergen de nuevo.

El hallazgo por parte de unos montañeros en el año 1985 de una momia a la que se le llamó ‘El niño del Aconcagua’ es de nuevo noticia porque vuelve al lugar de donde lo sacaron. Y es que piensan que nunca debieron sacarlo de allí porque parece ser que formó parte de un ritual para los dioses y han pasado cosas terribles desde que lo movieron. El resto del análisis, en el vídeo.