Polémica en Bulgaria por la supuesta aparición del Diablo en los billetes de 50 euros

El Banco Central Europeo se pronuncia ante el vídeo viral de los billetes de 50 euros

Iker Jiménez arranca ‘La nave del misterio’ esta semana con 'Mystery News' analizando las noticias y vídeos más impactantes y curiosos de la semana. En este sentido, le llama la atención un vídeo en el que un hombre dobla un billete de cincuenta euros y lo coloca sobre un espejo para mostrar lo que, en apariencia, puede ser la cara del Diablo.

Bulgaria alerta de la aparición del Diablo al doblar los billetes de 50 euros

“Esto es genial. ¿Hay mensajes ocultos en el euro?, dicen los búlgaros”, señala Iker Jiménez, visiblemente impresionado ante dónde puede llegar un vídeo que se ha hecho viral. “Esto, que es una anécdota, nos muestra dos factores: uno, la viralidad y la capacidad de que un fenómeno viral ponga en aprietos a un Gobierno, al Banco Central Europeo”.

El Banco Central Europeo responde as la polémica de los 50 euros

Y es que el BCE ha tenido que hacer dos comunicados pidiendo calma a los búlgaros y aclarando que Satanás no está escondido en los billetes de 50 euros. Pero no es la primera vez que sucede algo parecido, pues ya en su momento se llegó a decir lo mismo sobre un billete de dólar en el que, al doblarlo, aparece algo similar a las Torres Gemelas ardiendo.

El BCE ha detectado que esto es una corriente anti euro que muchos han aprovechado para conspirar contra Europa. “Yo no creo que haya nada de fondo aquí, pero creo que es la muestra de que un misterio viral puede poner en tela de juicio a un Gobierno, a una política económica”, señala Iker Jiménez al respecto. El resto de noticias virales, en el vídeo.