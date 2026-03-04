Horizonte 04 MAR 2026 - 23:30h.

La mesa de análisis de Horizonte vivió uno de sus momentos más tensos en la última emisión cuando el presentador, Iker Jiménez, tuvo que intervenir para frenar un cruce de argumentos cada vez más encendido entre varios colaboradores. “Por favor”, pidió en directo, tratando de reconducir el debate ante la falta de tiempo y la intensidad del intercambio.

El programa abordaba la legalidad de la intervención de Estados Unidos e Israel en el actual escenario de conflicto en Oriente Próximo. Bea Talegón defendía que, “con el derecho internacional en la mano”, existen normas claras, incluso en la guerra, que regulan cuándo un Estado puede emplear la fuerza.

Durante su exposición, recordó que la Naciones Unidas establece en su carta que el uso unilateral de la fuerza está prohibido salvo en dos supuestos: autorización expresa del Consejo de Seguridad o legítima defensa ante un ataque armado real o inminente. Según su argumentación, ninguno de esos criterios se cumpliría en este caso, calificando la intervención como “ilegal”.

Daniel Lacalle: "No es un ataque preventivo"

La discusión se intensificó cuando Daniel Lacalle cuestionó esa interpretación aludiendo a ataques previos de Irán contra Israel y planteando si esos hechos no podrían considerarse una declaración de guerra. El intercambio derivó en interrupciones constantes y un tono cada vez más elevado.

Fue entonces cuando Iker Jiménez intervino con firmeza: “Oye, Daniel, Daniel. Por favor, ¿vale? Es que no nos queda tiempo”. El presentador pidió respeto entre los contertulios durante su discusión. Además, Daniel Lacalle calificó al régimen iraní de “ilegítimo” y recordó sus reiteradas declaraciones hostiles contra Israel en los últimos años, subrayando que, desde esa perspectiva, el contexto no puede entenderse como un episodio aislado: "Ha asesinado a más de 30.000 personas en pocas semanas y le ha declarado la guerra a Israel cinco veces", terminaba.