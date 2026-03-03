El mediador del caso 'Tito Berni' señala a Ángel Víctor Torres y asegura que será imputado por la trama de las mascarillas: "Es un psicópata"
Antonio Navarro Tacoronte asegura que el ministro se llevó, cuando era presidente de Canarias, "unos 4 o 5 millones de euros"
Víctor Ábalos apunta a José Luis Rodríguez Zapatero como "la persona que manda este país" y habla sobre una red de "lobistas"
Antonio Navarro Tacoronte fue una pieza fundamental en la mediación del conocido caso 'Tito Berni', un escándalo de corrupción política en 2023 que implicó al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes.