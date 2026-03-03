El presentador del programa arranca el martes con una canción de Chopin para hacer una reflexión sobre el conflicto en Oriente Medio

Mientras Risto Mejide presenta a los colaboradores que este martes, 3 de marzo, forman la mesa de 'Todo es mentira', suena en el plató una canción que tiene una especial importancia histórica y que el presentador no ha dudado en recalcar.

"Esto que ha sonado durante mi presentación es un nocturno de Chopin", señala. Y es que en estos días, un buen amigo suyo le escribió a Risto Mejide con motivo del inicio del conflicto en Oriente Medio para decirle: "Quedemos, veámonos pronto, comamos, bebamos y brindemos por la humanidad, porque ha sido un hermoso experimento".

Y, aunque el presentador asegura no saber qué va a suceder, lo cierto es que la música con la que arranca el programa "es la música que sonó en la Radio Nacional Polaca en la noche que iban a ser invadidos por los nazis en 1939" y, con ello, lanza una reflexión: "Es una bellísima manera de recordarnos que vamos a hablar de lo peor del ser humano durante el programa de hoy. Pero el ser humano también es capaz de cosas maravillosas como estos nocturnos de Chopin. Para lo que pueda servir, ahí quedarán".