Víctor Ábalos apunta a José Luis Rodríguez Zapatero como "la persona que manda este país" y habla sobre una red de "lobistas"

Víctor Ábalos apunta a José Luis Rodríguez Zapatero como "la persona que manda este país" y habla sobre una red de "lobistas"
El hijo de José Luis Ábalos apunta a Zapatero como la persona "que manda" España en la sombra. cuatro.es
Según Víctor Ábalos -hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos-, lo de que José Luis Rodríguez Zapatero hace negocios "por amor al arte" ya no cuela. "No se lo cree nadie", ha dicho en su primera entrevista en 'Código 10' ante Nacho Abad y David Aleman.

Víctor Ábalos cree que el expresidente "es la persona que más manda en este país". Sus declaraciones vienen tras una reunión entre el político socialista y la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas. Tras ella, Zapatero aseguró ante los medios que el país latinoamericano atraviesa un proceso de cambio y que confía plenamente en la líder chavista.

"Presidente en la sombra": así califica el poder de Zapatero Víctor Ábalos

El hijo de José Luis Ábalos asegura también que el socialista "maneja los poderes económicos y políticos" de España. No habla de la existencia de un supuesto estado paralelo en el que gobierna Zapatero, sino más bien de un "presidente en la sombra" que utiliza un Ejecutivo "para proteger sus negocios". Aclara que, principalmente, los intereses del mismo pasan por controlar "el ministerio de Interior".

Víctor Ábalos expone también que existen, en esta presunta estructura de poder, "unos grupos de presión" a los que estaría vinculado Zapatero. "Es la cara visible, pero hay muchos lobistas", apunta en el programa de Cuatro.

Digamos que el hijo del exministro de Transportes quiere hacer ver que Zapatero es hoy en día "una figura con mucho peso" dentro del país. Antonio Ruiz del Castillo, exdiputado socialista y crítico con el gobierno de Pedro Sánchez, ya se mojó en 'Código 10' sobre los lazos entre Venezuela y Zapatero. "Algo gordo nos tiene que estar dando", se atrevió a decir.

Sobre el rescate de Plus Ultra, Víctor Ábalos asegura que su padre "jamás" habló con el expresidente para lograrlo. "Las declaraciones de Aldama son falsas. Las conversaciones de mi padre con Zapatero en el ministerio han sido siempre en el orden del partido y de Iberoamérica", zanja.

