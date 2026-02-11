Miguel Salazar Madrid, 11 FEB 2026 - 01:26h.

El hijo del exministro de Transportes habla en 'Código 10' sobre un encuentro que tuvo con Víctor de Aldama en Madrid

Víctor Ábalos responde al monumental enfado de Carolina Perles tras negar que su padre consumiese prostitución: "Se inventa muchas cosas"

Víctor Ábalos, el hijo del exminsitro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE José Luis Ábalos, ha respondido a las acusaciones de corrupción que lanzó Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la trama de mascarillas en el caso Koldo.

El hijo del exdiputado, que permanece en prisión provisional por riesgo de fuga, se defiende al asegurar que no tiene "dinero que blanquear". "Mi dinero es lícito", puntualiza.