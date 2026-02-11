Logo de cuatrocuatro
Víctor Ábalos se defiende ante las acusaciones de Víctor de Aldama de implicación en el Caso Koldo: "Le dije que era un estafador y un impostor"

Víctor Ábalos responde en 'Código 10' a las acusaciones de corrupción que lanzó Aldama contra él. cuatro.es
Víctor Ábalos, el hijo del exminsitro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE José Luis Ábalos, ha respondido a las acusaciones de corrupción que lanzó Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la trama de mascarillas en el caso Koldo.

El hijo del exdiputado, que permanece en prisión provisional por riesgo de fuga, se defiende al asegurar que no tiene "dinero que blanquear". "Mi dinero es lícito", puntualiza.

