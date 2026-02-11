Miguel Salazar Madrid, 11 FEB 2026 - 00:39h.

El hijo de José Luis Ábalos niega que su padre consumiese prostitución: "¿Dónde aparece que haya pagos de servicios?"

Víctor Ábalos acusa a dirigentes socialistas como Diana Morant o Rebeca Torró de "falsas feministas": "Son conocedoras de muchas cosas"

Víctor Ábalos ha respondido en directo al monumental enfado que Carolina Perles ha hecho llegar a 'Código 10' después de asegurar el hijo de su expareja en el mismo programa que no existen pruebas que demuestren que José Luis Ábalos consumiese prostitución.

"No ha salido ninguna diciendo que es la prostituta de mi padre. Si no han salido hablando, ¿en qué nos basamos?", había dicho minutos antes de que Perles se pusiese en contacto con el espacio de actualidad de Cuatro. La exmujer del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez ha compartido que "no está de acuerdo con lo que dice" Víctor Ábalos. Así lo aseguraba en riguroso directo el presentador del programa David Aleman.

El hijo del exministro de Transportes acusa a Carolina Perles de "inventarse muchas cosas". "Lo que tiene que hacer es ponerse un puntito en la boca", ha lanzado como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.