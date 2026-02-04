Miguel Salazar Madrid, 04 FEB 2026 - 03:38h.

En 'Código 10' destapamos el mercado negro que ya funciona tras el anuncio del Gobierno sobre el real decreto

Un juez ve "ilegal" el real decreto que regulariza a las personas migrantes: "Se está yendo por la puerta de atrás"

Compartir







Los estafadores han aprovechado el anuncio del Gobierno sobre la regularización masiva de migrantes para sacar el máximo partido de los trámites que realizarán miles y miles de personas para tener reconocidos sus derechos dentro del estado español.

Ya hay mafias que han decidido no perder el tiempo y buscan la mejor forma de hacer caja con trámites de los que aún se desconoce si existen gastos de gestión. 'Codigo 10' saca a la luz en exclusiva el 'modus operandi' de los estafadores, a raíz de varios anuncios que un equipo del programa ha podido investigar.

Las exigencias de los estafadores

'¿Puedo hacerme contrato de alquiler? Solo necesito papel con fecha de 2025', le envía por mensaje un interesado. El anunciante le pide hasta "750 euros" por la gestión. También vemos como pueden ofrecerles cambios en los documentos de antecedentes penales, que son un requisito indispensable para beneficiarse de la regulación -al igual que la estancia mínima en el país de 5 meses antes del 31 de diciembre de 2025 o la tenencia de un contrato de trabajo-.

'Hola, necesito antecedentes para regularización. ¿Cuánto cuesta?', le pregunta un interesado como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia. 'Son 15 euros, puedo realizarle el certificado de antecedentes, y yo editarlo para borrarle lo que quieras', contesta el estafador.

En estas mafias también se encuentran los individuos que se hacen pasar por abogados especialistas en extranjería. Su objetivo es puramente económico. "Falsifican todo lo que necesitan. A nosotros lo que más nos preocpa son los antecedentes penales del país de origen", comenta Albert Palacio, portavoz sindicato Mossos d'Esquadra.

Durante los últimos días, el anuncio del Ejecutivo ha provocado largas colas en algunos puntos como en el consulado de Argelia en Alicante o el de Pakistán en Barcelona.