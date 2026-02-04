Miguel Salazar Madrid, 04 FEB 2026 - 02:29h.

Hasta el momento no había salido a la luz el testimonio con el que ha contactado este programa

Exclusiva | Balastos reciclados y traviesas sin renovar: los informes que ponen entre las cuerdas a Óscar Puente sobre el tramo de Adamuz

Las tragedias de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) han tenido como consecuencia la reivindicación del personal ferroviario que ha dicho 'basta ya' ante las deficiencias que llevan años denunciando sobre la situación del ferrocarril en España. Este martes se han concentrado técnicos, maquinistas y diferentes trabajadores del sector frente al ministerio de Transportes para pedir mejoras en las infraestructuras y en las condiciones en las que hacen su labor.

En 'Código 10' hemos recogido un testimonio que no había salido a la luz hasta la fecha. Se trata del de un controlador ferroviario de Adif que alerta de que muchos de los llamamientos que hacen compañeros suyos quedan en múltiples ocasiones en un cajón olvidado.

"Muchas veces los maquinistas denuncian a diario, algunas de esas incidencias no se corrigen. O no se hace un seguimiento para corregirlas y al final se cansan de comunicarlo", denuncia desde el anonimato. "Hay algún tipo de incidencias que aun haciendo seguimiento desde circulación, pueden pasar los meses y no se corrigen", insiste.

Exclusiva | Un ténico de mantenimiento desvela las irregularidades del sistema ferroviario

El controlador asegura que en su sector han "normalizado" trabajar "con vías dadas de baja" y "agujas bloqueadas en una posición". "No tenemos capacidad de infraestructura", aclara. Sus declaraciones se mantienen en la línea de la denuncia de un técnico de comunicación con el que también ha podido hablar este programa en exclusiva. Cuenta cómo suelen realizar los trabajos de mantenimiento, con unos balastros 'reciclados' como ya desvelamos en el programa de Cuatro.

"Está lleno de hierba porque el balastro está mezclado con barro. Allí nos decían, al hacer la zanja, nos decían que apartáramos la parte de arriba buena del balastro para luego tapar. Y luego, cuando acabamos la zanja: 'tapar, tapar y tapar con lo bueno, que no se vea'", denuncia.