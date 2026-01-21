Miguel Salazar Madrid, 21 ENE 2026 - 01:26h.

La conversación muestra cómo desde Madrid desconocían que el Alvia Madrid Huelva ya habría chocado contra los tres últimos vagones del Iryo

Una conversación entre el maquinista del Iryo con el centro de mando de Adif en Madrid está siendo clave para la investigación de la tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba), por la que se han reportado 42 muertes y una centena de heridos. En 'Código 10' la hemos podido escuchar después de que el medio 'Cordópolis' haya podido acceder a ella en exclusiva, tras haber sido rescatada de la caja negra del Iryo accidentado.

En ella, el maquinista le hace llegar al trabajador de Adif que los tres últimos vagones del tren han sido descarrilados en el punto donde se llevaban registrando incidencias desde hacía tiempo. 'Hola Atocha. 6189, mira comunicarle que es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía continua', le traslada al centro de mando. 'Recibido, gracias por avisar', contesta el otro. '

El maquinista, al centro de mando: 'Tengo un coche incendiado'

Además, el maquinista le pide que corten la circulación con urgencia. 'Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor', agrega. El otro, mientras, le confirma que ningún convoy estaba cerca, aunque probablemente ya se habría producido el brutal choque que ha ocasionado la tragedia. 'Si, si, no hay ningún tren llegando', asegura.

El maquinista del Iryo nota que existen vagones incendiados, y quiere saber qué ocurre rápidamente. Decide cortar la llamada telefónica y le solicita además, al mando de Adif, que llegue al punto personal sanitario. 'Yo tengo incendio, también. Necesito abandonar la cabina poruqe tengo que verificar, ¿vale? Tengo un coche incendiado', le dice. 'Tengo su teléfono, perfecto, pues voy a comunicarlo por aquí. Ahora me pongo en contacto con usted', le comunica.

Ramiro Aurín cree que ese aviso se produjo "después" del impacto

'Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia, bomberos y ambulancias, que también tengo heridos en el tren', agregae el otro. La llamada telefónica termina cuando el maquinista le dice que abandona la cabina.

Según Ramiro Aurín, vocal del Instituto de Ingeniería de España, supone que el maquinista del Iryo "no se había enterado de que el Alvia había frenado en seco". Desde que descarrilan los tres últimos vagones del tren hasta que se produce el choque hay un intervalo de 20 segundos. En ese tiempo fue imposible que se activasen los avisos de emergencia que impiden el tráfico en las vías.

"Me jugaría la silla y las botas a que se produce después, no mucho después, pero si después del impacto", explica.