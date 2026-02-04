Código 10 Madrid, 04 FEB 2026 - 00:26h.

¿Se debería conceder en todos los casos la regularización? La pregunta genera un tenso choque en 'Código 10'

El Gobierno ha sacado adelante, con el apoyo de Unidas Podemos, un real decreto que implementa la regularización masiva de personas migrantes. Se calcula que unos 800.000 individuos se pueden verse favorecidos por la medida, aunque existen aspectos administrativos que ponen en entredicho la concesión del permiso. ¿Qué sucede con aquellos que están en la cárcel sin condena en firme? ¿Qué puede suceder si hay antecedentes policiales y no penales? Sobre tales cuestiones debaten en 'Código 10' el periodista Moha Gerehou y el subinspector de la Policía Nacional Alfredo Perdiguero.