Miguel Salazar Madrid, 28 ENE 2026 - 00:40h.

La Audiencia Nacional admite a trámite una denuncia contra el ministro de Transportes presentada por la Asociación Libertad y Justicia

Exclusiva | Balastos reciclados y traviesas sin renovar: los informes que ponen entre las cuerdas a Óscar Puente sobre el tramo de Adamuz

Compartir







La Audiencia Nacional ha aceptado tramitar una denuncia contra Óscar Puente, ministro de Transportes, y pregunta a la Fiscalía si es competente o no para investigarlo por los presuntos delitos de homicidio imprudente, negliencia, omisiones y prevaricación. Por el momento, un juez ha abierto diligencias previas contra el socialista tras la tragedia de Adamuz, en la que han perdido la vida al menos 45 personas. Ahora bien, ¿qué recorrido puede tener la denuncia?

Cabe recordar que Óscar Puente está aforado y que, en todo caso, sería el Supermo el órgano competente para llevar a cabo el procedimiento judicial. El juez Jesús Villegas explica en directo en 'Código 10' qué puede suceder en este punto. "Si en este momento no hay indicios, a esto se le da 'carpetazo' y no llega a ninguna parte. Pero, si a partir de ahora aparecen nuevos indicios el procedicimiento se puede reabrir", expresa el magistrado como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Ahora bien, en el caso de que se siente al banquillo de los acusados, Óscar Puente podría enfrentarse a todo tipo de condenas. Entre ellas se encuentra la estancia en prisión. "En teoría puede ir a al cárcel", puntualiza Villegas.

Nacho Abad, presentador del programa de Cuatro, le cuestiona al juez sobre la forma en la que se le puede "adjudicar una responsabilidad penal" al dirigente si no ha estado físicamente en los trabajos de la reparación de las vías. "Si uno desatiende los deberes de cuidados, la posición de garante, los deberes que le incumben de superivison... por supuesto que pude ser condenado", aclara Jesús Villegas.