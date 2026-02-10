Miguel Salazar Madrid, 10 FEB 2026 - 23:57h.

El hijo de José Luis Ábalos defiende a su padre ante sus presuntos vínculos con la prostitución en 'Código 10'

Víctor Ábalos ha calificado de "falsas feministas" a mujeres que ocupan altos cargos dentro del Partido Socialista. Lo ha hecho en 'Código 10', a donde acude por primera vez a defender la "inocencia" de su padre, José Luis Ábalos, que está a punto de acudir a una vista preliminar en el Tribunal Supremo por su presunta implicación en la trama de mascarillas dentro del Caso Koldo.

El hijo del exsecretario de organización del PSOE da incluso nombres y apellidos de esas mujeres que, a su parecer, hacen uso de "una doble moral". Se refiere así a Rebeca Torró, secretaria de organización del partido; a Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades o a Carmen Calvo, actual presidenta del Consejo de Estado.

"No protegen a las mujeres", asegura como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.