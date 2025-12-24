Miguel Salazar Madrid, 24 DIC 2025 - 01:15h.

Según Antonio Ruiz del Castillo, la oposición venezolana demostrará "culpabilidades" tras una futura caída de Maduro

Las artimañas del Gobierno para lograr el rescate de Plus Ultra por 53 millones: los dos posibles incumplimientos, según un informe confidencial

Los vínculos entre José Luis Rodríguez Zapatero y el régimen chavista de Nicolás Maduro están sobre la mesa después de que José Luis Ábalos asegurase en una entrevista que el expresidente socialista le presionó para logar el rescate de Plus Ultra por 53 millones de euros. ¿Qué hay de cierto en las relaciones entre el político español y la narcodictadura?

A ojos del exdiputado socialista Antonio Ruiz del Castillo, debe existir una fuerte unión entre ambos. Las evidencias físicas que se tienen hasta ahora son reuniones visibles con dirigentes del Ejecutivo de Nicolás Maduro como Delcy Rodríguez con el expresidente del Gobierno. "Algo gordo nos tiene que estar dando Venezuela", se atreve a afirmar el político entrevistado este martes en 'Código 10'.

El socialista está convencido de que saldrán a la luz "acusaciones" contra Zapatero y Sánchez

Ruiz del Castillo se ajusta a hablar de las "cosas objetivas y reales". Así, el socialista recuerda el caso Morodo, el embajador español en Venezuela en la época de Zapatero. "este señor ha comparecido ante la justicia. No entra en la cárcel porque llegó a un acuerdo con la fiscalía, estuvo a punto de ser condenaodo", asegura aclarando que evitó la prisión "por los negocios que tenía con la petrolera venezolana".

El entrevistado advierte además de que es "la dictadura militar" la que suele relacionarse con las empresas de otros países y que por lo tanto necesita siempre "el visto bueno" del régimen. El conocido como Delcygate -aquella investigación que busca averiguar el motivo de la reunión en el Aeropuerto de Barajas con José Luis Ábalos- también genera inquietud en Ruiz del Castillo. "Tampoco es chamusquina que sigamos sin saber qué hizo Delcy en Barajas, espacio Schengen cuando lo tenía prohibido por la Unión Europea", manifiesta.

Con todo esto, el entrevistado se aventura a adelantarse a lo que ocurrirá en un futuro con respecto a Zapatero, Pedro Sánchez y sus vínculos en Venezuela. "Cuando caiga Madiuro y salga del poder estoy seguro de que por muchos papeles que quemen, la oposición venezolana tendrá documentos en los que demostrará las culpabilidades o acusaciones que se han hecho al presidente Zapatero y a Sánchez", comparte en el programa de Cuatro.