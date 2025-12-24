Las artimañas del Gobierno para lograr el rescate de Plus Ultra por 53 millones: los dos posibles incumplimientos, según un informe confidencial
'Código 10' accede a un documento de Transportes que justifica el polémico rescate en plena pandemia
Exclusiva | El testimonio de la madre de una de las presuntas víctimas de José Tomé: "Cuando mi hija se negó, la agarró del brazo 3 veces"
El ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos justificó el rescate a la compañía aérea Plus Ultra en base a dos supuestos que generan sorpresa entre varios magistrados.