Logo de cuatrocuatro
Logo de Código 10Código 10

Las artimañas del Gobierno para lograr el rescate de Plus Ultra por 53 millones: los dos posibles incumplimientos, según un informe confidencial

Las artimañas del Gobierno para lograr el rescate de Plus Ultra por 53 millones: los dos posibles incumplimientos, según un informe confidencial
Desciframos qué dice un informe confidencial sobre el rescate de Plus Ultra. cuatro.es
Compartir

El ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos justificó el rescate a la compañía aérea Plus Ultra en base a dos supuestos que generan sorpresa entre varios magistrados.

Temas