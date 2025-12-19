Horizonte Madrid, 19 DIC 2025 - 00:00h.

En su entrevista en 'Horizonte', Víctor de Aldama profundiza en los detalles de cómo surgió la trama Plus Ultra

Ramón Bermejo, portavoz de Víctor de Aldama, protagoniza un divertido momento en 'Horizonte' al borde de la caída: “¡No quieren que hables!”

Víctor de Aldama no es un testigo más y lo demuestra en su entrevista en 'Horizonte', donde cuenta a Iker Jiménez y Carmen Porter cómo surgió el inicio del rescate de Plus Ultra y quién estuvo detrás de la orden del mismo, narrando "un episodio muy importante": la llegada José Luis Rodríguez Zapatero al ministerio de Transportes.

Los detalles sobre cómo surgió el rescate a Plus Ultra

Este episodio al que se refiere y que narra en su entrevista es una información que tiene de primera mano: "No lo cuento porque me lo hayan contado, yo estaba en el despacho colindante al de José Luis Ábalos con Koldo".

En el ministerio de Transportes, se reúne con José Luis Ábalos y se reúne con el expresidente del Gobierno. Fue el exasesor del ministro quien le avisó de que se iba a producir esta reunión "en un tono despectivo porque no le gustara que fuera al ministerio a hablar con Ábalos o a imponer".

De hecho, así sucedió porque "esa conversación con él fue para decirle que era necesario rescatar a la compañía Plus Ultra". A esta imposición "Ábalos se niega rotundamente", por lo que acabó siendo "una conversación acalorada" con "un tono alto", motivo por el que Aldama acabó escuchando: "No es algo que te pida yo, es algo que está pidiendo el Presidente".

Al irse, "sale Ábalos con connotación de muy enfadado o más bien disgustado" por tratar de imponerle algo siendo él el ministro. "Koldo le pregunta '¿Qué ha pasado con el imbécil este?'", cuenta Aldama, momento en el que Ábalos le cuenta lo sucedido.

Ábalos llama al Presidente para preguntarle si es cierto lo que Zapatero le dijo y éste le coge el teléfono. "Para su asombro, le dice que tiene que hacer lo que sea para rescatar Plus Ultra, sin más explicaciones", confiesa. Ante esta imposición, Ábalos se queda "indignadísimo", asegura.