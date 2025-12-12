Horizonte 12 DIC 2025 - 01:54h.

El magistrado analiza el contenido del dictamen y advierte del “miedo” que provoca en el poder por su contundencia

Iker Jiménez, con el protocolo antiacoso del PSOE en la mano: “Muy bien no va”

Compartir







En la última emisión de ‘Horizonte’, el juez Jesús Villegas ofreció un análisis exhaustivo de la sentencia que ha llevado a la condena del ya ex fiscal general del Estado.

Desde el primer minuto, el magistrado dejó claro que el dictamen judicial marcará un antes y un después: “La sentencia es magistral. Desde el punto de vista jurídico es una obra maestra. Yo recomiendo que se lea”, afirmó.

Preguntado por las reacciones políticas tras conocerse el fallo, Villegas aseguró que la división interna en el Gobierno y la tensión en el Partido Socialista revelan un temor evidente:

“Hay quien tiene miedo porque ha caído una persona de estrecha confianza del círculo del poder. Si este señor ha sido condenado, está la puerta abierta para cualquiera. No importa lo alto que esté”, explicó, llegando a describir la situación en tono irónico como “ataques de diarrea” entre algunos dirigentes.

La clave jurídica: la “prueba directa” y la nota de prensa

El magistrado destacó un aspecto de la sentencia que considera decisivo: la existencia de prueba directa, especialmente por la emisión de una nota de prensa oficial.

Según relató, la defensa del ex fiscal general argumentaba que no había revelación de secretos porque los medios ya habían publicado la información anteriormente. Villegas lo desmintió con una analogía rotunda:

“Cuando la Fiscalía lo confirma, aporta algo nuevo: da marcha­mo oficial a lo que antes era solo una noticia periodística. Eso es revelar un secreto”.

El papel de los periodistas

El programa también repasó la participación de ciertos periodistas durante el proceso, un aspecto que Villegas calificó de irrelevante desde el punto de vista probatorio:

“Algunos dijeron saber quién era el autor, pero no lo quisieron contar. Eso no sirve para nada. Los jueces no son imbéciles. No se puede tirar la piedra y esconder la mano”.