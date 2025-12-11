Iker Jiménez, con el protocolo antiacoso del PSOE en la mano: “Muy bien no va”

Horizonte 11 DIC 2025 - 23:53h.

El presentador abre 'Horizonte' leyendo el documento oficial del partido tras la cascada de casos de acoso sexual que afecta a las filas socialistas

La incredulidad de Iker Jiménez con el ‘caso Salazar’: “A ver cómo explicamos esto…”

Iker Jiménez no esperó ni un minuto para reaccionar a la última sacudida política. Con el protocolo antiacoso del PSOE en la mano, el presentador de ‘Horizonte’ arrancó el programa de este jueves poniendo el foco en los nuevos escándalos de acoso sexual que afectan al partido. “Muy bien no va”, sentenció tras leer en voz alta los principios del documento.

El presentador comenzó repasando las líneas generales del protocolo socialista, que define al partido como un “espacio libre de acoso sexual” y comprometido con la igualdad real. Iker lamentó la distancia entre el texto y la actualidad: “Creo que es el quinto caso esta semana”. Algunos, apuntó, ya hablan de “un auténtico ‘Me Too’ en las filas del Partido Socialista”.

La imagen de la “pinza doble”

El presentador explicó la situación con una metáfora que, según dijo, le venía a la cabeza desde la tarde: “Una fábula del cangrejo… es como una pinza doble”.

Una de esas pinzas sería la corrupción, “que la tienen todos los partidos”, y la otra, “la del acoso sexual”, especialmente impactante por afectar a quienes “llevaban siempre la bandera del feminismo”. “¿Qué está pasando para que esto ocurra ahora?”, se preguntó.

Nada más abrir el programa, Jiménez pidió mostrar el tuit en el que Javier Izquierdo anunciaba su dimisión de todos sus cargos. Su caso, apuntó, era ya portada de varios medios en cuestión de minutos.

El equipo repasó titulares de prensa que coincidían: otro presunto caso de acoso dentro del PSOE y otra renuncia.

Fuego amigo y tsunami interno

Iker dio un paso más con una confidencia: “Alguien informado me dijo esta tarde: ‘Nada es porque sí’. Esto es fuego amigo”. Según esa versión, las tensiones internas habrían estallado tras la condena al fiscal general y, sobre todo, la reacción posterior del partido.

“Eso generó un auténtico tsunami interno”, afirmó el presentador, dejando la hipótesis encima de la mesa para los invitados.

Tras la introducción, Carmen Porter detalló nombres de los detenidos en las últimas 24 horas, en un contexto político y judicial convulso: desde Leire Díez hasta directivos de Plus Ultra, pasando por empresarios vinculados a la SEPI.

“Esto también es una cuestión de periodismo”

Antes de dar paso a la mesa, Iker envió un mensaje al gremio: recordó que 'Horizonte' había informado de estos asuntos cuando otros medios los descalificaban como “ultraderecha” o “fango”.

“Lo voy a poner aquí como un calendario”, dijo, reivindicando el trabajo de su equipo ante los que, según él, intentaron silenciarlos.