La incredulidad de Iker Jiménez con el ‘caso Salazar’: “A ver cómo explicamos esto…”

El presentador abrió el programa con estupefacción ante las graves denuncias internas contra el dirigente socialista

Iker Jiménez saca la cara por los colaboradores de ‘Horizonte’ tras la entrada en prisión de Ábalos y Koldo: “Son valientes”

Iker Jiménez comenzó ‘Horizonte’ visiblemente desconcertado. “A ver cómo explicamos esto”, dijo nada más empezar, activando incluso la polémica “baliza de emergencia” para ilustrar el clima de alarma con el que arrancaba el programa. El motivo: la creciente polémica dentro del PSOE por las denuncias contra Paco Salazar, un alto cargo señalado por múltiples testimonios por comportamientos sexuales impropios y vejatorios.

El presentador leyó en voz alta algunos de los fragmentos publicados por los medios, frases de las denunciantes que describían episodios de “misoginia”, “baboseo” y conductas que incluían gestos obscenos, comentarios hipersexualizados y situaciones humillantes dentro del entorno laboral. “De verdad, no sé si voy a seguir”, admitió el presentador, sorprendido por la crudeza de los testimonios: desde supuestas escenificaciones de felaciones hasta momentos en los que Salazar se subía la bragueta “a la altura de la cara” de trabajadoras del partido.

Tras la introducción, tomó la palabra Carmen Porter, quien repasó cómo diferentes medios han publicado informaciones que apuntan a presiones internas, posibles coacciones e incluso el presunto ofrecimiento de puestos a las mujeres afectadas para retirar denuncias. También destacó que dentro del propio PSOE se multiplican las voces que exigen llevar el caso directamente a la Fiscalía.

Miquel Giménez, contundente contra Salazar

El periodista Miquel Giménez, colaborador habitual del programa, contextualizó quién es Salazar para los espectadores más jóvenes. Lo definió con ironía como “un intelectual, un fino poeta… y un guarro”, denunciando la supuesta pasividad de los mecanismos internos del partido ante las reiteradas quejas de mujeres que, según explicó, no encontraron respuesta en los canales formales.

Giménez criticó con dureza el doble rasero y la impunidad: “En estas organizaciones, mientras uno se iba de fiesta, otro destrozaba un parador a cabezazos y este tenía la bragueta bajada… nadie decía nada”.

Entre la preocupación, la crítica y la estupefacción general, ‘Horizonte’ abrió así un programa centrado en desgranar una trama que sigue generando tensión política interna y que ha elevado a Salazar a lo que Jiménez definió como “primera posición del ranking” de escándalos recientes del partido.