Horizonte 28 NOV 2025 - 01:53h.

El director de OK Diario sostiene que el presidente del Gobierno comunicó a Ábalos una pesquisa secreta de la Fiscalía sobre Koldo García meses antes de su detención

Iker Jiménez saca la cara por los colaboradores de ‘Horizonte’ tras la entrada en prisión de Ábalos y Koldo: “Son valientes”

En el plató de ‘Horizonte’, Eduardo Inda desató una de las acusaciones más contundentes tras la entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García, afirmando que los hechos que rodean el llamado caso Koldo dibujan, en sus palabras, “una banda criminal” ya que “una organización criminal”, les vendría muy grande. Una diferencia que, según explicó, sitúa al Gobierno en un plano de actuación irregular, pero sin el nivel de estructura piramidal propio del crimen organizado.

Inda aseguró que, tras “muchas horas cara a cara” con ambos protagonistas del escándalo, la conclusión era inequívoca. “Estamos hablando de una banda criminal”, insistió, subrayando que la magnitud de las prácticas irregulares superaba lo que él había imaginado antes de comenzar sus entrevistas.

La acusación más explosiva: una filtración desde Moncloa

El periodista mostró en directo su móvil para avanzar el contenido de una información que, según anunció, se publicaría a primera hora en OK Diario. En ella, afirmó que José Luis Ábalos habría reconocido en cámara que Pedro Sánchez le filtró desde Moncloa la investigación secreta de la Fiscalía sobre Koldo García. “Sí, Sánchez me filtró en Moncloa la investigación secreta de la Fiscalía a Koldo”, leyó Inda textualmente de su teléfono.

De confirmarse, este hecho constituiría un delito de revelación de secretos, recordó el director de OK Diario, mencionando que el fiscal general del Estado ya fue condenado por una actuación similar. Inda añadió que la reunión en Moncloa habría tenido lugar el 27 de septiembre de 2023, cuando Ábalos ya no ocupaba cargos en el Ejecutivo y era únicamente diputado.

Inda sugirió que el fin podía ser evidente: advertir a Ábalos para que alertara a Koldo. “Si te filtran una investigación secreta, puedes avisar al investigado y decirle: ‘destruye las pruebas’”, señaló. Una hipótesis que, según Inda, encajaría con la cronología del caso: la investigación arrancó meses antes de que se conociera públicamente y la detención de Koldo no se produjo hasta febrero de 2024.