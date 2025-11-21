Jorge Calabrés, en ‘Horizonte’: “Pedro Sánchez es ahora un presidente muy peligroso”

Horizonte 21 NOV 2025 - 01:54h.

El subdirector de investigación de El Español alerta de la gravedad institucional tras la condena del fiscal general y señala que la situación política “da miedo”

Iker Jiménez, sobre la histórica sentencia al fiscal general: “Estamos ante un hecho excepcional que jamás habíamos visto en España”

La histórica condena del fiscal general del Estado continúa generando ondas sísmicas en el ámbito político, jurídico y mediático. En ‘Horizonte’, el análisis avanzó hacia un territorio especialmente delicado: las consecuencias políticas que, en cualquier otro país europeo, asegura el programa, ya habrían sido inmediatas.

Tras una primera parte centrada en las implicaciones judiciales del fallo y en la tensión interna dentro de la Fiscalía, el equipo de Iker Jiménez dio paso al análisis de los colaboradores.

Jorge Calabrés, subdirector de investigación de El Español y colaborador habitual del espacio, realizo una intervención, directa y sin matices, puso el foco en la figura del presidente del Gobierno y en la erosión institucional que, a su juicio, deja la sentencia del Supremo.

Las consecuencias políticas de la sentencia

Calabrés empezó advirtiendo de que uno de los aspectos más sensibles que deberá leerse con lupa en la sentencia será el tratamiento del secreto profesional de los periodistas que declararon en el juicio. Considera que el Supremo podría dejar pistas relevantes sobre cómo deben interpretarse los límites y garantías de este derecho constitucional en procesos penales de alta sensibilidad política.

Pero su análisis dio un giro inmediato hacia las responsabilidades políticas derivadas del caso, y ahí no dejó margen para la interpretación: “En cualquier democracia seria, a nivel europeo o mundial, el presidente del Gobierno habría dimitido hoy”, afirmó.

Recordó que el fiscal general condenado fue un nombramiento directo del Ejecutivo, y que la sentencia establece que participó en una operación política para derribar a un adversario.

Calabrés también subrayó un hecho que consideró especialmente grave: durante el juicio, el presidente del Gobierno declaró públicamente que el fiscal general era inocente, una intervención que, en su opinión, debería haber sido incompatible con la neutralidad institucional que exige el proceso.

“Pedro Sánchez es ahora un presidente muy peligroso”

El periodista fue aún más explícito al evaluar la situación actual del Ejecutivo: “Lo que tendría que hacer por dignidad política, por transparencia y por higiene democrática, Pedro Sánchez, es irse a su casa y convocar elecciones”, dijo.

Según Calabrés, la reacción del Gobierno, o la ausencia de ella, rompe completamente la estrategia política diseñada para los próximos meses y sitúa a España en un terreno “más incierto que nunca”.

“Esto me da más miedo por la situación política. Creo que ahora mismo Pedro Sánchez es un presidente del Gobierno muy peligroso”, remató.