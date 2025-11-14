Horizonte 14 NOV 2025 - 01:01h.

El periodista analiza en plató el impacto del vídeo del exvicepresidente y alerta sobre una deriva que considera peligrosa para el periodismo

El juez Villegas sacude ‘Horizonte’ con su análisis del caso del Fiscal General: “Son momentos tristísimos para el Estado de derecho”

‘Horizonte’ arrancó su nueva entrega con un testimonio que ha sacudido al panorama mediático. José Ismael, el periodista agredido brutalmente en Pamplona por un grupo abertzale mientras cubría una manifestación, regresó al plató semanas después de la agresión que ya relató en directo al programa.

Esta vez, lo hacía para analizar un nuevo giro en la polémica: el mensaje de Pablo Iglesias, que, según explica, supone un “señalamiento público” hacia su persona. Junto a él se sentaro Jorge Calabrés, subdirector de El Español, y colaborador habitual del espacio, para contextualizar el impacto de las palabras del exvicepresidente del Gobierno.

Más recuperado físicamente (su ojo ya no muestra el grave daño visible el día de la conexión en directo), José Ismael describió con serenidad y preocupación el nuevo capítulo que afronta: “Me estoy recuperando de mis heridas, pero no dejo de salir de mi asombro”.

El periodista explicó que, más allá de la falta de condena por parte de determinadas figuras públicas, lo verdaderamente grave para él ha sido el mensaje de Pablo Iglesias, que considera una justificación velada de la agresión.

“No solo no se solidariza, sino que prácticamente justifica la agresión y siembra dudas insinuando que yo pasaba información a la policía”.

Un señalamiento que, según Ismael, “no es casual”, sino parte de una estrategia política que lleva años analizando.

El origen del conflicto: un reportaje y un cruce de tuits

José Ismael relató el contexto previo: un reportaje suyo sobre un curso promovido por Pablo Iglesias que llevó a un intercambio de mensajes en redes sociales.

Pese a que él asegura que se inscribió de forma pública y pagada por su periódico, Iglesias lo acusó de “infiltración”, afirmando que episodios así demostraban “lo podrido que está el periodismo”.

“El curso no salía mal parado en mi crónica. Por eso todavía entiendo menos esa reacción”. Semanas después llegó la agresión en Pamplona… y el mensaje de Iglesias sobre Ismael, que ha encendido una enorme polémica.

Calabrés, contundente en plató

Jorge Calabrés expresó la sorpresa, y preocupación, del equipo de El Español por el ataque verbal de Iglesias a un periodista herido: “Ha sido vicepresidente del Gobierno. Lo que ha dicho es gravísimo. Estamos estudiando acciones legales”.

El periodista recordó que, aunque casi toda la prensa condenó la agresión, “hubo un medio muy afín al Gobierno que no lo hizo”, algo que considera preocupante para la defensa de la libertad de prensa.

Además, criticó de forma directa la justificación de Iglesias sobre la supuesta transmisión de imágenes a la policía.