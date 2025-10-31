Habla el periodista agredido en Pamplona: “Lo que ha pasado es vergonzoso”

Horizonte 31 OCT 2025 - 00:29h.

Ismael, de El Español, conectó en directo con ‘Horizonte’ nada más salir del hospital y condenó la violencia “totalmente injustificada” sufrida mientras ejercía su labor informativa

David Alandete, rotundo en ‘Horizonte’ tras su polémica con el Gobierno: “Nunca imaginé que me llamarían traidor por hacer una pregunta”

Tal y como había anunciado Iker Jiménez al inicio del programa, José Ismael Martínez, el joven periodista de El Español agredido durante los disturbios en la Universidad de Navarra, intervino en directo en ‘Horizonte’ apenas unos minutos después de recibir el alta hospitalaria.

Visiblemente afectado, el reportero agradeció el apoyo recibido y lamentó la agresión sufrida por el simple hecho de informar.

“Es un placer estar aquí, aunque ojalá fuera en otras circunstancias. Lo que ha pasado es vergonzoso. Estamos hablando de una agresión a un profesional de la información, a alguien que estaba ahí para garantizar el derecho de todos a estar informados”, comenzó diciendo.

Durante su conexión, Martínez explicó que no había querido ver todavía las imágenes del ataque: “Solo he confirmado que eran de ese momento y no he querido seguir viéndolo”, reconoció.

El periodista describió lo ocurrido como un acto injustificable, que podría haberle sucedido “a cualquiera” y alertó sobre la creciente polarización social:

“Me podrían haber pegado a mí como a cualquier otra persona. Me parece bien que la gente exprese sus ideas libremente, pero no que se agreda a quien piensa distinto. Estamos asistiendo a un crecimiento de la polarización que es muy preocupante”.

Ismael habla de su estado de salud tras salir del hospital

Iker Jiménez quiso saber cómo se encontraba tras su paso por el hospital. Martínez explicó que las lesiones no afectan al ojo derecho, aunque fue necesario intervenir la zona del párpado para detener el sangrado:

“La gran suerte es que me encuentro bastante bien. Me han puesto varios puntos en el párpado, pero el ojo está bien. Ha sido una agresión totalmente injustificada”.

El joven periodista aprovechó su intervención para lanzar una reflexión final sobre la violencia en las calles: “No sé qué creen que ganan quienes agreden. Sí, generan pánico, pero también pierden la razón. La protesta tiene poder de cambio, la violencia solo genera miedo”.

“Si no llego a correr, no sé qué habría pasado”

Con gesto sereno, el reportero quiso restar dramatismo a su caso, aunque reconoció que había vivido “una agresión totalmente injustificada” que podría haber tenido consecuencias mucho más graves.

En el plató, Jorge Calabrés, subdirector de El Español, seguía con visible emoción las palabras de su compañero: “Eres un orgullo para la redacción y para toda la profesión”, le decía, mientras Iker Jiménez destacaba su entereza y la gravedad de lo ocurrido.

Martínez relató por primera vez cómo fue el momento exacto de la agresión: “Hasta el último momento pensé que no me iban a pegar. Me parecía inconcebible. Pero de repente vi a varios energúmenos correr hacia mí. Les dije: ‘Soy periodista’, y lejos de frenar, se lo tomaron como una especie de desafío”.

Según explicó, todo comenzó cuando un grupo de encapuchados le increpó por grabar con su móvil durante la protesta: “Empezaron a tirarme piedras y a perseguirme. Si no hubiera echado a correr, no sé qué habría pasado. Si esto le ocurre a un compañero más mayor, sin la agilidad que yo tengo, quizá estaríamos hablando de otra cosa.”

Durante la conversación, Martínez reconoció que todavía no ha podido asimilar lo sucedido: “No tengo constancia exacta de todo. Ha pasado tan rápido que lo tengo como un popurrí en la cabeza”, explicaba visiblemente afectado.

Aun así, quiso lanzar un mensaje claro: “No quiero presentarme como una víctima ni como un mártir. Quiero que mi caso sea un símbolo de la realidad que vivimos los periodistas y, al mismo tiempo, una advertencia sobre la peligrosa polarización que está adquiriendo esta sociedad.”

El reportero agradeció la ola de mensajes de apoyo recibidos en las últimas horas y confirmó que, pese a las heridas en el rostro y múltiples contusiones, se encuentra recuperándose favorablemente.