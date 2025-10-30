Horizonte 30 OCT 2025 - 23:57h.

En el plató de ‘Horizonte’, el subdirector de El Español, Jorge Calabrés, ofreció los últimos detalles sobre el estado de su compañero

‘Horizonte’ arrancó con un tono de conmoción y gravedad. Iker Jiménez abrió el programa con unas duras imágenes recién llegadas desde Pamplona: la agresión a un joven periodista de El Español, José Ismael Martínez, durante unos disturbios en la Universidad de Navarra.

“Hace unas horas, atardeciendo en Pamplona, un periodista acreditado ha sido agredido mientras hacía su trabajo. Les diré más: ha dicho ‘soy periodista’ y, lejos de detener la agresión, eso pareció convertirse en un reclamo. Es estremecedor”, explicó Iker, visiblemente afectado.

El presentador anunció que el joven reportero se encontraba en el hospital tras sufrir heridas en la cabeza y que su intención era intervenir en el programa cuando su estado se lo permitiera. “Me ha prometido que entrará con nosotros esta noche. Es seguidor de este programa y todos, hoy más que nunca, somos compañeros”, añadió Jiménez.

Jorge Calabrés explica cómo está el periodista

Desde el plató, Jorge Calabrés, subdirector de El Español y colaborador habitual de ‘Horizonte’, aportó más información sobre lo sucedido y el estado de salud del joven.

“Ha sido un gran susto. Se trata de unos hechos lamentables cometidos por un grupo de jóvenes abertzales que fueron allí a provocar disturbios. Él estaba grabando con su acreditación visible y, aun así, le gritaron ‘hay que darle’. Le golpearon con puñetazos y patadas en la cabeza”, relató.

Calabrés confirmó que José Ismael se encuentra fuera de peligro, aunque tuvo que ser atendido por una herida en la cabeza que requirió grapas. “Está bien, que nadie se asuste, pero está en shock. Es un chaval muy joven, con mucha ilusión por su trabajo, y esto nos ha dejado en shock a todos en la redacción”, añadió.

“Esto no va de medios, va de respeto”

Calabrés subrayó la importancia de defender la labor periodística y la libertad de informar sin miedo. “Esto no va de El Español, ni de Horizonte, ni de Cuatro, ni de ningún medio. Va de todos nosotros. Hoy más que nunca estamos en tiempos difíciles y hay que decirlo alto y claro”, concluyó el colaborador.