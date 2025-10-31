Horizonte 31 OCT 2025 - 02:57h.

El presentador de ‘Horizonte’ recordó entre emoción e indignación los días de abandono y solidaridad ciudadana en las calles de Valencia

El estremecedor testimonio de un policía un año después de la DANA: “No podía creer que eso estuviera pasando en mi país”

Compartir







Un año después de la tragedia de la DANA que golpeó a la Comunidad Valenciana, ‘Horizonte’ realizó, de manos de su presentador, un homenaje muy distinto a los habituales.

No hubo discursos institucionales ni música solemne, sino imágenes inéditas grabadas con un móvil y el testimonio en primera persona de Iker Jiménez, que viajó con su equipo a las zonas devastadas en los primeros días, lo más críticos.

“Este es nuestro homenaje, el de ‘Horizonte’”, comenzó el periodista con la voz contenida. “No es un homenaje como los demás, porque lo nuestro es preguntarnos. Preguntarnos por la gran incógnita: ¿Por qué estábamos solos?”.

Imágenes nunca emitidas: Cuatro amigos con una antena y un megáfono

El programa mostró por primera vez las imágenes grabadas entre Picaña y Paiporta, donde el equipo de ‘Horizonte’ llegó con una antena Starlink, un megáfono y un palo “por si acaso”.

Jiménez relató cómo se enfrentaron al abandono absoluto de cualquier autoridad o institución. “Fuimos allí sin saber lo que nos íbamos a encontrar. Vimos robos, vimos patrullas ciudadanas protegiendo a las mujeres, gente asaltando los cajeros, y sobre todo, vimos que el pueblo se estaba salvando a sí mismo”, narró.

El periodista aseguró que fue allí donde nació el lema “el pueblo salva al pueblo”, porque en aquellos días, dijo, “no había nadie más”. “Da igual la ideología, la bandera o el color. La gente se ayudaba porque no quedaba otra”, subrayó.

“¿Cómo no iban a gritar por las ventanas pidiendo agua?”

Con las luces del plató apagadas y las imágenes en pantalla, Iker Jiménez recordó con crudeza la desesperación que presenció. “Esto era Valencia, la tercera ciudad de España, y era la tercera noche. No la primera ni la segunda. Me pregunto cómo pasaron la primera, cómo pasaron la segunda, qué les decían a esos niños...”

El periodista evocó los gritos de los vecinos desde las ventanas, que le pedían agua, oxígeno o ayuda para sus mayores. “¿Dónde estaba el ejército? ¿Dónde estaban las fuerzas de seguridad?”, se preguntó con emoción visible. “El único homenaje posible es para el pueblo que se organizó entre ellos”.

Jiménez reconoció que aquellas jornadas marcaron a todo su equipo. “Solo quisimos ir a ayudar. No nos lo podíamos creer. Aquel tercer día todavía no entendíamos qué estaba pasando�”, explicó.

El presentador de 'Horizonte' relató que, aunque sí había algunos agentes y bomberos sobre el terreno, las trabas administrativas y la falta de coordinación impidieron que la ayuda llegara a tiempo.