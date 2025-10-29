Un funeral por las víctimas de la DANA a flor de piel: De los insultos a Mazón al mensaje del Rey

Mazón ha recibido hoy los insultos de parte de las víctimas de la DANA: "Asesino, rata, nos has matado la vida a todos", le han gritado.

El rey y la reina se han saltado el protocolo para abrazar y acompañar a las víctimas y han pedido que aprendamos para no repetir errores.

Compartir







El funeral por las víctimas de la DANA ha sido emotivo, tenso, a flor de piel. Los rostros de los familiares de las víctimas de la DANA reflejan que, un año después, sigue sin haber consuelo. Los reyes se han saltado el protocolo para fundirse en abrazos con ellos tras un funeral de estado que esta tarde ha reunido a 800 personas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Un acto emotivo en el que los grandes protagonistas han sido ellos: los 600 familiares de las 237 víctimas mortales de dejó la riada.

Insultos a Mazón: "Asesino, rata, nos has matado la vida a todos"

A su llegada, Mazón, ha sido increpado desde el público. Ha tenido que oír cómo le llamaban asesino, rata, cobarde y una frase que le ha tenido que helar la sangre: "Nos has matado la vida a todos". El presidente valenciano ha aguantado un chaparrón de insultos y abucheos que solo ha calmado la entrada de los reyes.

El presidente valenciano ha coincidido a su llegada con la delegada del Gobierno. Apenas se han mirado y ha sido recibido con un protocolario y frio saludo por el presidente del Gobierno. Mazón, que hoy ha dicho que "hubo cosas que debieron haber funcionado mejor" ha pasado, seguramente, una de las peores tardes de su vida.

25 familias se han negado a estar presentes en el funeral por no coincidir con el president de la Generalitat que, pese a todo, se niega a dimitir. Mazón no ha asistido al encuentro previo con los familiares de las víctimas. Es el caso de Sonia. Perdió a su padre. ha preferido quedarse en su pueblo, con su gente, con sus vecinos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Azucena perdió a su padre y a su madre y no quiere compartir espacio con la clase política porque se han portado fatal. "Esos asientos se los merecen los servicios de emergencia".

Tampoco ha acudido al funeral ha sido el presidente andaluz, pendiente de la tromba de agua que ha caído en Huelva y en Sevilla. Cosas del destino. Ni la ministra de Salud, por asuntos personales.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Una tarde de dolor e ira contra Mazón y de apoyo al Rey

Ha sido una tarde de dolor, de mucho dolor de unos familiares que un año después siguen rotos y esperando aún muchas respuestas. Y hemos visto consuelo, el de los Reyes. A pocos minutos de comenzar el acto, los reyes se han reunido con familiares y representantes de las víctimas. Lo han hecho en una sala anexa al auditorio, justo al lado del espacio donde se ha desarrollado la ceremonia oficial

Acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los principales representantes de los poderes del Estado, los monarcas han conocido de primera mano la situación personal de hasta diez familiares.

Entre abrazos, besos y palabras de consuelo, los reyes han escuchado los testimonios de quienes perdieron a sus seres queridos en la riada, como Toñi, que perdió a su marido y a su hija. Familias rotas. Por detrás, de la manera más discreta posible, Pilar Bernabé, delegada del gobierno, les ha ido explicando la situación personal de cada uno. Quien de sus familiares ha fallecido, en qué circunstancias, cuántos años tenía… Tras estar con las víctimas, el mismo rey ha hecho un gesto de consuelo con su propia esposa, la reina Letizia, cogiéndola de la cintura.

Felipe VI pide extraer con rigor y serenidad las lecciones necesarias

Felipe VI en su discurso ha considerado necesario seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia para extraer "con rigor y serenidad" las lecciones necesarias. En un breve discurso dirigido a las víctimas, a las que ha agradecido su coraje, el jefe del Estado ha destacado esta necesidad para poder mejorar la capacidad de afrontar en el futuro otras grandes catástrofes y evitar o minimizar en lo posible sus peores consecuencias.

"Todos deseamos que algo así no vuelva a ocurrir. Pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita", ha señalado recordando lo que dejó la DANA hace un año: "Un dolor que todavía sentimos y seguiremos sintiendo; vosotros, familiares y amigos de las víctimas, de una forma que no puedo siquiera describir; nosotros, la sociedad, como una profunda sensación de pérdida", ha agregado el monarca.

Porque, las víctimas de la tragedia, cada una, "forma parte de una memoria que nos pertenece a todos y que entre todos debemos y queremos preservar", y que son "la razón, el corazón y el sentido de este día".

Un día que "cuesta poner en palabras, porque ninguna logra expresar del todo lo que uno siente al tener que pronunciarlas", ha dicho el rey, que ha explicado que intentó ponerse en el lugar de los familiares e imaginar qué les "podría decir": "Solo sé que hay un sentimiento de dolor sincero que me une, que nos une, a vosotros -a familiares, amigos y seres queridos- y que os acompaña con todo el cariño en vuestro duelo".

Un cariño, "personal y de toda España", ha insistido el rey, que ha garantizado que la reina y él están, "ahora y siempre", con ellos.

"Ante tanto dolor, ojalá nuestras palabras lleguen como un abrazo: para quienes tanto perdieron, para quienes ayudaron y siguen haciéndolo, para quienes tratan de sobreponerse, para quienes aún buscan sus fuerzas en los recuerdos. Un abrazo que supere barreras, que nos una en la esperanza, que nos reconforte a todos, aunque sea levemente, y que os recuerde que no estáis solos", ha destacado el rey.

"Que nuestro abrazo lleno de cariño, de respeto y deseo de consuelo, os llegue y os envuelva siempre", ha dicho .

Uno de los momentos más emotivos se ha vivido al escuchar el nombre de las víctimas. 237 víctimas mortales, 237 rosas blancas que han ocupado el centro del funeral. Ellos eran los protagonistas, los que tras ese fatídico 29 de octubre, no volverán con sus familias.