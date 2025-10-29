La concienciación es el primer cambio tras la DANA: Ya somos conscientes de los riesgos meteorológicos y de la importancia de alertas.

Falta dar el paso de reubicar las viviendas de la zona cero e intentar no construir en zonas vulnerables o cauces de ríos.

Compartir







Y un año después nos preguntamos ¿qué hemos aprendido de la DANA? ¿se ha mejorado algo para que no vuelva a suceder una tragedia igual? Esto es lo que nos han dicho los expertos.

Un año después de la DANA, ¿Han cambiado los modelos de predicción?

Francisco Martín, meteorólogo: "Desde que hubo la DANA ha habido dos actualizaciones con más datos observacionales, más datos de satélites para poder acercarse más a la realidad.

Jorge Olcina, climatólogo: "La catástrofe de la DANA no fue por una predicción meteorológica desacertada. La cuestión es que, a partir de los 100 litros por metro cuadrado ya estamos ante una situación peligrosa".

¿Han cambiado los avisos de la AEMET?

Jorge Olcina, climatólogo: El sistema de avisos es el mismo y está bien calibrado: dar el rojo a partir de 180 l/m2, aunque luego caigan muchos más, está bien. Más de 100 ya es peligroso para la vida.

¿Han mejorado las alertas a la población?

Francisco Martín, meteorólogo: "En los últimos episodios de lluvias intensas, estos protocolos han funcionado bastante bien siendo el protocolo el mismo. El protocolo es el mismo pero en las últimas DANAS ha funcionado mejor, la alerta ha llegado antes porque ha mejorado la concienciación del riesgo meteorológico e hidrológico, tenía que mejorar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Jorge Olcina, climatólogo: "El aviso meteorológico se ha transformado a las pocas horas en una alerta a la población de manera correcta, hay mucha más sensibilización tras la DANA".

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

¿Ha mejorado la adaptación del territorio en riesgo?

Jorge Olcina, climatólogo: "Existen las mismas normas de ordenación del territorio y del suelo. Habría que reubicar viviendas en cauces, un replanteamiento de las viviendas en la zona cero a zonas más seguras y eso no se ha hecho".

María José Caballero, Greenpeace: "Estos planes de adaptación al cambio climático no son obligatorios, tienen que ser locales.