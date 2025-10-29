Santiago Posteguillo publica ‘Los Tres Mundos’, tercera novela de la saga de Julio César

Miguel Manso 29 OCT 2025 - 14:46h.

El autor valenciano, a quien la inundación pilló en Paiporta, cree que no hemos aprendido mucho después de la tragedia

El escritor, líder en novela histórica en español, publica ‘Los Tres Mundos’, tercera novela de la saga de Julio César

Santiago Posteguillo (Valencia, 1967) es el autor más vendido de novela histórica en lengua española, con más de cinco millones de lectores. Tras el éxito de ‘Roma soy yo’ y ‘Maldita Roma’, continúa en ‘Los Tres Mundos’ (Ediciones B) su proyecto literario más ambicioso: una serie de novelas dedicadas a la vida de Julio César.

“Julio César transformó el mundo, es quien forja Occidente”, explica el autor en una entrevista con Noticias Cuatro.

Si en ‘Roma soy yo’ conocíamos los orígenes de Julio César y en ‘Maldita Roma’ asistíamos a su ascenso al poder, ahora César se enfrenta a la conocida guerra de las Galias, de la que emergió encumbrado militarmente, al tiempo que una joven Cleopatra acompaña a su padre en el exilio.

Con una rigurosa documentación y un ritmo soberbio, este vigoroso fresco histórico recrea una de las gestas más relevantes de todos los tiempos. Un desafío mayúsculo, una ambición imbatible y el fragor de la guerra confluyen en estas páginas llenas de épica en las que culmina la Trilogía del Ascenso, el primer ciclo de la serie sobre Julio César.

“La lección de la época de Julio César es que, si solo enfatizamos los que nos diferencia, todo termina mal -advierte Posteguillo-. En Roma acabó en una guerra civil”.

Y ese es el mensaje que quiere trasladar el autor valenciano con motivo del aniversario de la DANA, que le pilló en la localidad valenciana de Paiporta. “Creo que algo no funciona en nuestro país -se lamenta-. Debemos buscar unos mínimos comunes denominadores para responder a las crisis importantes con fuerza y rapidez”.

Posteguillo ya trabaja en las próximas tres novelas de la saga de Julio César, que terminarán con la guerra civil y su asesinato a manos de sus adversarios políticos.