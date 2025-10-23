Mario Alonso Puig lanzan una nueva edición de ‘Vivir es un asunto urgente’, con un prólogo dedicado a la IA

Miguel Manso 23 OCT 2025 - 14:48h.

Lanzan una nueva edición de ‘Vivir es un asunto urgente’, con un prólogo dedicado a la IA

Su libro es una de las obras de referencia en el campo del desarrollo personal

El doctor Mario Alonso Puig (Madrid, 1955) es uno de los grandes referentes de la salud y el desarrollo personal que lleva décadas investigando, trabajando y divulgando sobre cuestiones relacionadas con nuestro bienestar. Uno de los principales temas que aborda en sus libros y conferencias nacionales e internacionales es la ansiedad a causa del estrés en el que nos vemos inmersos en nuestro día a día.

Hoy llega a las librerías una edición revisada y con un nuevo prólogo de ‘Vivir es un asunto urgente’ (Aguilar), en el que ahonda este gran problema. En esta obra de referencia en el campo del desarrollo personal se plantea y se intenta reflexionar sobre esa lacra acuciante de nuestra sociedad: el estrés.

Sus páginas abordan dos conceptos clave en los que basa la receta del doctor para paliarlo: la diferenciación entre el eutrés o estrés bueno y el del distrés o estrés dañino. Una reflexión sobre el papel del pensamiento humano y las habilidades emocionales en un mundo cada vez más rápido y tecnológico.

Para Mario Alonso Puig es fundamental cómo nos narramos a nosotros mismos la realidad. “En el momento que cambias el lenguaje cambia la relación con lo que te sucede”, explica en una entrevista con Noticias Cuatro.

El autor nos invita a reflexionar sobre aspectos capitales de nuestra existencia y nos ayuda a trazar el itinerario que nos conducirá a una nueva tierra: el terreno de las múltiples oportunidades.

La intención de ‘Vivir es un asunto urgente’ es abordar la morfología del estrés para aprender a convivir con él desde el entendimiento, para que no nos usurpe lo que más queremos, para que no invada nuestra existencia ni condicione nuestra felicidad.

En esta nueva edición, además de hablar de temas como la importancia del sueño o los beneficios del ejercicio físico, el doctor ahonda en la relevancia de cultivar el pensamiento y las habilidades humanas y en la era de la Inteligencia Artificial.

Mario Alonso Puig, una voz imprescindible del desarrollo personal, es médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo, Chairman del Center for Health, Well-Being del IE University, Fellow en Cirugía por la Universidad de Harvard (Boston), ITP por el IMD de Lausana, certificado en Coaching Sistémico por el Instituto Tavistock de Londres y en Hipnosis ericksoniana por el Instituto Milton Erickson de Scottsdale (Arizona).

Ha escrito doce libros. En 2012 recibió el premio al mejor comunicador en salud por la ASEDEF y en 2013 ganó el premio Espasa de Ensayo.