Miguel Manso 06 OCT 2025 - 14:46h.

La científica publica ‘Mirar los cielos’, una historia del cosmos a través de la ciencia y el arte

“El arte siempre ha dejado constancia del conocimiento científico”, explica

La humanidad ha mirado al cielo desde tiempos inmemoriales para intentar descifrarlo y, a la vez, intentar descifrarnos. Pero la ciencia no ha sido nuestra única herramienta: artistas de todas las épocas y de todas las disciplinas han tratado de capturar la inmensidad del cosmos en sus obras, reflejando tanto nuestra comprensión e interpretación como las emociones que nos provoca.

De la mano de la astrofísica y divulgadora Montserrat Villar recorreremos siglos de historia a través de pinturas, grabados y esculturas, entre otras manifestaciones artísticas, que han dado forma a nuestra percepción del cosmos. La autora acaba de publicar ‘Mirar los cielos’ (Paidós), una historia del cosmos a través de la ciencia y el arte. “El arte siempre ha dejado constancia del conocimiento científico”, explica Villar en una entrevista con Noticias Cuatro. “La división entre ciencias y letras no tiene fundamento”.

Las constelaciones y los mitos que poblaron la bóveda celeste, el temor a los cometas como mensajeros de la muerte, la astrología como deseo de leer nuestro destino en las estrellas y la eterna pregunta sobre la existencia de vida en otros mundos son algunos de los temas que se exploran en este libro.

“La creencia de que los fenómenos celestes influían en lo que sucedía y existía en la Tierra jugó un papel relevante en numerosas sociedades, al utilizarse sus pronósticos y métodos para adivinar el futuro y prepararnos para lo que venía”, explica Villar. “En fenómenos del cielo que no podíamos explicar, como los cometas, presagiamos acontecimientos terribles. El temor que nos inspiraron fue un motor principal para observarlos, registrarlos y comprenderlos”.

A través de obras de Vermeer, Dante, Voltaire y muchos otros artistas y pensadores, descubriremos cómo la astronomía ha influido en la cultura visual y el pensamiento humano. Con una narrativa envolvente y un enfoque innovador, Mirar los cielos nos revela cómo el arte y la ciencia han estado conectados desde el principio de los tiempos para invitarnos a seguir mirando el universo como fuente de inspiración y conocimientos.