Andrea Marcolongo publica su ensayo 'El arte de correr'

Miguel Manso 17 SEP 2025 - 14:44h.

La experta en el mundo clásico publica ‘El arte de correr’, donde indaga en las razones por las que practicamos este deporte

“Platón decía que no se puede entrenar el cerebro sin entrenar las piernas”, recuerda la autora

Compartir







“Quería entender por qué hoy en día todos corremos”, explica a Noticias Cuatro la ensayista italiana Andrea Marcolongo (Crema, Italia, 1987). Y el resultado de ese estudio es el ensayo que ha publicado en Taurus con el título ‘El arte de correr’.

Para esta experta en el mundo clásico, la respuesta a este interrogante no está en los manuales deportivos contemporáneos, sino en los textos antiguos. En Heródoto, en Plutarco, en Platón. Y sobre todo en ‘De arte gymnastica’, el tratado que Filóstrato escribió en el siglo III y que Marcolongo desempolva con entusiasmo.

A través de esas fuentes, el libro se convierte en una propuesta para repensar el movimiento humano no como simple ejercicio físico, sino como forma de sabiduría. “En la Grecia antigua salir a correr era un ejercicio intelectual”, explica la autora. “Platón decía que no se puede entrenar el cerebro sin entrenar las piernas”.

‘El arte de correr’ se presenta como un libro sobre una preparación física, pero muy pronto revela que se trata de una exploración intelectual. Lo que en apariencia parece una crónica de entrenamiento, se transforma en una búsqueda profunda por entender -desde las fuentes clásicas, desde la historia y la filología- por qué el ser humano corre, qué significa correr, y qué nos dice ese gesto sobre nuestra relación con el tiempo, el cuerpo, el pensamiento y la belleza.

Andrea Marcolongo decide correr los 41,8 kilómetros que separan el campo de Maratón de la Acrópolis de Atenas. No se trata de una competición organizada, se trata de recorrer, por sí misma y en soledad, la distancia que, según la tradición, cubrió Filípides en el año 490 a. C. para anunciar a los atenienses la victoria sobre los persas. Lo que arranca como un homenaje se convierte en una investigación de largo aliento. “Descubrí que, si no sacaba mis ideas a correr, se quedaban agotadas, sin aliento”, revela la autora.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

En ‘’El arte de correr’, Marcolongo rescata el pensamiento griego sobre el cuerpo. “La idea estar en forma y ser delgado no existía en el mundo clásico”, explica. El pensamiento antiguo sobre la gimnasia contrasta con nuestra visión contemporánea del deporte, basada en la eficiencia, el rendimiento, la estética o la salud; los griegos entendían la actividad física como un arte, una disciplina noble y esencial.