El portavoz de la CEP revivió entre lágrimas en ‘Horizonte’ cómo decidió viajar por su cuenta a Valencia durante la DANA tras ver el programa de Iker Jiménez

El impactante homenaje de Iker Jiménez un año después de la DANA de Valencia: “¿Por qué estábamos solos?”

Un año después de la tragedia provocada por la DANA en Valencia, el plató de ‘Horizonte’ volvió a conmoverse con uno de los testimonios más sobrecogedores de la noche.

David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), acudió al programa de Iker Jiménez para recordar cómo él y varios compañeros se desplazaron por iniciativa propia a las zonas afectadas cuando aún no había llegado la ayuda oficial.

El agente no pudo contener la emoción en varios momentos de su intervención, especialmente al rememorar las imágenes que, dijo, le “partieron el alma” hace justo un año.

“Estaba viendo a compatriotas pedir agua y comida por las ventanas. Se me pusieron los pelos de punta. No podía creer que eso estuviera pasando en mi país”, confesó visiblemente emocionado.

“Nos levantamos del sofá y dijimos: tenemos que ir”

Gutiérrez explicó que el detonante fue precisamente el programa de ‘Horizonte’ que se emitió durante los primeros días de la catástrofe. Según relató, fue al ver aquellas imágenes cuando decidió actuar por su cuenta ante la falta de respuesta institucional.

“La Confederación Española de Policía ya había pedido al Ministerio del Interior que enviara refuerzos. Pero hubo silencio. No se contestó. Y cuando vimos vuestro programa por la noche, a cualquier compañero con vocación se le cayó el alma al suelo”, relató.

El policía recordó el momento exacto en que tomó la decisión: “Me levanté del sofá, estaba con mi mujer y le dije: tenemos que ir. No nos están mandando, pero tenemos que ir”.

A la mañana siguiente, pidió días en el trabajo, cargó su todoterreno con provisiones y partió rumbo a Valencia junto a otros agentes y amigos que se sumaron al esfuerzo solidario. “No podía tener el coche parado en el garaje viendo lo que estábamos viendo en televisión”, contó.

Sin presencia oficial dentro de las calles más afectadas

Al llegar al municipio de Paiporta, una de las zonas más castigadas, Gutiérrez asegura que no encontró presencia oficial dentro de las calles más afectadas. “Recuerdo ver coches oficiales en las entradas, pero dentro no había nada. Ni un uniforme, ni un vehículo de emergencias”, explicó.

Allí conoció a un agente local exhausto, que llevaba dos días sin dormir y sin relevo: “Se me acercó llorando. Me dijo: ‘Menos mal que os han mandado’. Y tuve que decirle que no, que veníamos por nuestra cuenta. Fue durísimo.”

El policía relató cómo improvisaron un punto de reparto de ayuda y comenzaron a asistir a los vecinos: “Nos quedamos allí ayudando. Hicimos varios viajes más. Tardamos días en ver que las administraciones se coordinaban y llegaban a ayudar a los civiles que lo habían perdido todo”.

El impactante homenaje de Iker Jiménez

Un año después de la DANA de Valencia, en lugar de los habituales discursos y ceremonias, el homenaje de ‘Horizonte’ se construyó con imágenes nunca vistas, captadas con un móvil, y con el testimonio directo de Iker Jiménez, que recorrió junto a su equipo los lugares arrasados cuando la tragedia aún estaba en su punto más crítico.