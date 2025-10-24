Horizonte 24 OCT 2025 - 00:41h.

El periodista explica en el programa de Iker Jiménez un suceso ocurrido en 2018 en un local vinculado a la familia de Begoña Gómez

Iker Jiménez celebra el regreso de Carmen Porter a ‘Horizonte’: “Ya somos pareja otra vez”

Compartir







El periodista Alejandro Entrambasaguas acudió al plató de ‘Horizonte’ para detallar una exclusiva publicada en su medio, ‘El Debate’, relacionada con un suceso ocurrido en una sauna propiedad del padre de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Iker Jiménez introdujo el tema como “una historia que inquieta mucho” y que se inserta, según explicó, “en una subtrama compleja, turbadora y con potencial impacto político”.

Un tiroteo en un local del distrito financiero de Madrid

Entrambasaguas relató que los hechos tuvieron lugar en enero de 2018, cuando la Policía Nacional intervino en un tiroteo dentro de una sauna del distrito financiero de Madrid, un local que, según la investigación, funcionaba como punto de prostitución y venta de droga.

“Se presentó un individuo que quería mantener relaciones sexuales y comprar cocaína. Al no sentirse cómodo con las personas que estaban dentro, sacó un revólver y disparó hasta en cinco ocasiones”, explicó el periodista.

El autor de los disparos huyó del lugar, siendo perseguido por los agentes. Entrambasaguas destacó la relevancia temporal del caso, ya que el suceso ocurrió “tan solo cinco meses antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa”.

“Lo verdaderamente importante”, añadió, “es que ese atestado policial se mantuvo oculto durante ocho años. Según nuestra información, el entorno del presidente intentó taparlo todo lo posible hasta que ‘El Debate’ lo ha desvelado”.

“Un tema muy sensible para el Gobierno”

Durante la tertulia, los colaboradores coincidieron en que el caso toca un punto especialmente delicado para el Ejecutivo:

“Es muy hiriente para el público, sobre todo porque afecta a un tema sensible en el Partido Socialista: la prostitución. Sánchez fue concejal en Madrid en una etapa en la que se prohibía ejercer, mientras su suegro tenía una sauna a escasos metros”.

También se apuntó que el episodio vuelve a poner el foco en el entorno familiar de Sánchez y en los negocios previos a su llegada al poder, un asunto que, según los tertulianos, “le persigue desde antes de 2014, cuando se presentó a las primeras primarias del PSOE”.