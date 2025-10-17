Horizonte 17 OCT 2025 - 01:46h.

Iker Jiménez entrevistaba en directo al médico Reefat Alathamna, que describe la situación humanitaria desde la franja de Gaza

Los expertos analizan la propuesta de Donald Trump de expulsar a España de la OTAN: "Son peligrosas estas estrategias"

En una intervención complicada por las idas y venidas de la señal en directo, el doctor Reefat Alathamna describió en ‘Horizonte’ una realidad de privaciones la que se está viviendo en la franja de Gaza tras el acuerdo de paz.

Escasez de alimentos frescos y medicinas, precios disparados, ausencia de efectivo, carpas en malas condiciones y baterías para iluminación casi agotadas. Tras celebrar con cautela el alto el fuego, Advirtió que la fragilidad de la situación persiste.

Durante su conexión, el doctor Reefat describió una situación límite en Gaza, donde incluso las condiciones más básicas para la vida se han desmoronado.

“Todo el mundo ha perdido casi todo, así que era una pesadilla muy fuerte para todos”, explicó. “Con el alto al fuego, la gente siente algo de alivio porque no hay bombardeos, pero todo sigue igual. No hay medicinas, no hay carne, no hay huevo, no hay nada”, añadió, dejando entrever el agotamiento de una población atrapada entre la guerra y el bloqueo.

“Los precios se multiplicaron por 40”

El médico también relató cómo el colapso energético y económico afecta a la vida cotidiana de miles de familias desplazadas. “Aquí, para tener algo de iluminación, la gente tiene que conseguir una batería de coche o de moto para cargarla en algún puesto”, contó. “Esas baterías ya no sirven, están desgastadas. La gente está sin luz, sin dinero, sin poder trabajar. No hay efectivo y el poco dinero que hay está tan viejo que cuesta que lo acepten”, lamentó.

En su intervención, Reefat detalló el colapso del mercado interno y la escasez de alimentos. “Lo que costaba un dólar, ahora cuesta cinco, siete u ocho”, afirmó. “Ha habido un alivio relativo, pero todavía hay cosas que son diez veces más caras. La mayoría vive en carpas en malas condiciones, esperando que dejen pasar más ayuda. Estamos sobreviviendo día a día.”

El médico justifica las ejecuciones

Lo que encendió la estupefacción en plató fueron las reiteradas referencias del doctor a los “traidores” (personas que, según él, colaboraron con Israel) y su explicación de por qué se ejecutaron sumariamente a algunos de ellos:

“No hay poder judicial… no hay forma de juzgarlos más que ejecutarlos”, afirmó en la conversación. Según el médico, estos individuos habrían robado ayudas humanitarias y colaborado activamente en perjuicio de la población, lo que, a su juicio, justificaba medidas drásticas.