La imagen de la paz en Gaza: el éxodo de los gazatíes

Por primera vez desde que comenzó el conflicto, los gazatíes despertaron este sábado sin ataques israelíes sobre la Franja. La calma marca el inicio de la primera fase del proceso de paz, que por el momento se está cumpliendo según lo previsto.

El acuerdo contempla la liberación de los 48 rehenes israelíes que permanecen en manos de Hamás o la entrega de sus restos. Fuentes oficiales calculan que solo unos 20 continúan con vida. La liberación podría completarse antes del plazo de 72 horas, entre el domingo y el lunes a las seis de la mañana.

¿Llegará la paz a Gaza?

Según lo pactado, no se permitirán ceremonias públicas ni cobertura mediática durante la liberación. Posteriormente, Israel procederá a liberar a presos palestinos, cuyos nombres deberán ser verificados por una delegación egipcia y la Cruz Roja Internacional. Mientras tanto, miles de personas se concentran en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, donde las familias esperan noticias de sus seres queridos.

El lunes está previsto que Donald Trump llegue a Israel para dirigirse al Parlamento y, posteriormente, viajar a Egipto para participar en la firma del acuerdo de paz.

Desde Gaza, por primera vez en dos años, llegan testimonios de civiles que aseguran poder vivir sin miedo a morir cada día. Tras 24 horas de tregua, el ejército israelí se ha replegado, dejando libre el 53% de la franja.

El alto el fuego ha permitido que miles de desplazados comiencen a regresar al norte, especialmente a la Ciudad de Gaza. Sin embargo, lo que encuentran es desolador: tres de cada cuatro edificios han sido destruidos y los pocos que quedan en pie están gravemente dañados. “Fuimos a ver la casa, pero no la encontramos. No había nada. Todo desapareció”, cuenta una de las vecinas de Gaza entre los escombros.

Los equipos de rescate trabajan contrarreloj. Solo en las últimas horas se han recuperado más de un centenar de cadáveres, aunque se estima que más de 10.000 cuerpos continúan bajo los escombros.

La población de Gaza enfrenta ahora una grave escasez de alimentos. Naciones Unidas ha alertado que, aunque los convoyes de ayuda humanitaria están listos, Israel aún no ha autorizado su entrada.

En una escena inédita, milicianos de Hamás patrullan de día las calles para garantizar la seguridad de los civiles, mientras en Israel ya se preparan para recibir a los rehenes.

La población respira entre el silencio y el horror en Gaza

Anoche, el presidente Trump confirmó que los rehenes “regresarán este lunes”. Según explicó, los equipos están localizando los lugares subterráneos donde se encuentran los cautivos y los cuerpos de unos 28 fallecidos.

A pesar de la tregua, las tres principales facciones armadas de Gaza —Hamás, la Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina— han rechazado cualquier tutela extranjera sobre la franja, lo que anticipa tensiones en el proceso de estabilización.

Por ahora, en Gaza se respira más calma que paz. Pero, después de más de dos años de guerra, cada minuto sin bombas es un respiro para una población exhausta.