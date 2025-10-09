El mayor logro de Donald Trump: ser considerado un 'héroe' por gazatíes e israelíes

Cristina Herráez 09 OCT 2025 - 18:28h.

Arranca el Plan de Paz de Gaza tras el sí de Hamás e Israel.

El nombre de Trump ha sido coreado a las puertas de hospitales en Gaza y en la plaza de los rehenes de Tel Aviv.

Es una imagen que puede cambiar la historia de Oriente Medio y dar a Donald Trump el `premio Nobel de la Paz en 24 horas. No está entre los favoritos para lograrlo, pero ya puede poner encima de la mesa un gran logro que el mundo esperaba con ansia: arranca el Plan de Paz de Gaza tras el sí de Hamás e Israel. La manera en la que el presidente de EEUU fue tan cinematográfica como de él cabía esperarse. Ante las cámaras, claro. Y por sorpresa, por supuesto.

Pero el mayor logro de todos ha sido que, al menos en algo, el presidente de EEUU, ha logrado que tanto gazatíes como israelíes le traten, al menos hoy, como su 'héroe'.

Así recibió la noticia del sí al plan de paz:

En mitad de una comparecencia de prensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su secretario de Estado, Marco Rubio, le interrumpe brevemente ante la expectación de los medios de comunicación presentes. Primero, Rubio le hace entrega de un papel, luego se acerca a Trump y, susurrándole al odio, le traslada un mensaje que, instantáneamente, traslada el mandatario a la prensa. "El secretario de Estado acaba de entregarme una nota en la que dice que estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo en Oriente Medio y que me necesitarán muy pronto", ha trasladado a los medios allí presentes.

Después, en su red social, lanzaba la noticia: "Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz".

Las claves del acuerdo

Pero ¿en qué consiste este acuerdo? Se trata de la primera fase del plan de paz, informa Laura de Chiclana desde Tel Aviv. Un alto el fuego inmediato con el que se llevaría a cabo la liberación de los rehenes israelíes -se cree que quedan 20 vivos- y su intercambio por 2.000 presos palestinos. Hamás tiene de plazo 72 horas para ello -Trump ha anunciado a las familias de los secuestrados que los rehenes estarán con ellos el lunes-.

Para todo ello es necesaria una primera retirada del ejército de Netanyahu que, aun así, seguiría controlando el 50% de la franja. El acuerdo también contempla la entrada de la ayuda humanitaria, bloqueada desde hace meses.

Benjamin Netanyahu recibía el acuerdo y la liberación de rehenes como "un gran día para Israel". Hamás, en un comunicado, confirmaba el pacto afirmando que estipula "el fin de la guerra en Gaza, la retirada de tropas israelíes, la entrada da ayuda y el intercambio de prisioneros".

Celebraciones en Gaza e Israel al grito de ¡Viva Trump!

La emoción se mastica en la plaza de los Rehenes de Tel Aviv. Allí, desde primera hora, los familiares de los secuestrados celebran el acuerdo entre el gobierno de Netanyahu y Hamás. Confían en que, en los próximos días puedan reencontrarse con sus familiares o recuperar sus cuerpos. Y más aún tras la llamada telefónica en la que han dado las gracias al presidente Donald Trump por sus gestiones.

"Vida mía, tu hermano mayor regresa a casa", dice la madre de uno de los secuestrados a su hija. Lágrimas y abrazos se suceden en la ya famosa Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv.

Y celebraciones también en la franja palestina donde no hay periodistas extranjeros, ni champán, pero sí móviles, palmas y música en las calles así como muestras de júbilo y esperanza. Abdul da las "gracias y todo el cariño a todos los que nos han apoyado" y han puesto fin al derramamiento de sangre.

Agradecimientos que, aunque sorprende, tienen un nombre propio: "Donald Trump", coreado frente a este hospital de Gaza. También hay homenajes hacia él en Israel donde dicen que el presidente de EEUU es el hombre del momento al que deberían dar, sin lugar a duda, -consideran- el nobel de la paz...

Es el hombre que ha propiciado bailes de alegría bajo la lluvia en Tel Aviv. y que, se espera, ponga a cero el contador de días de secuestro de los rehenes israelíes tras dos años de guerra y, según fuentes gazatíes, más de 67.000 muertos en la franja palestina donde los servicios de emergencia se han subido a sus vehículos para celebrar la noticia acogida también por los más pequeños con el símbolo de la victoria.

El anhelo del Nobel: "Si se lo dieron a Obama..."

Este acuerdo, que Trump asume como logro personal, llega justo 24 horas antes de que se revele el premio Nobel de la Paz. Sin pudor, la Casa Blanca presenta a Trump así como "el presidente de la paz". Según informa Sara Canals desde Washington, el propio presidente se ha postulado en la FOX dándose el mérito de promover la paz a través de la fuerza, su talento para relacionarse y lidiar con líderes y personas y también un poco de suerte. El presidente cree que sin los aranceles no habría paz. Trump siempre ha deseado recibir el premio Nobel de la paz diciendo eso de "si lo ha ganado Obama".