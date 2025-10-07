¿Cuáles han sido las consecuencias políticas del atentado de Hamás del 7 de octubre y la reacción de Israel?

Hamás ha logrado con su ataque terrorista del 7 de octubre poner a Palestina en el centro del mundo e Israel, dominar a sus enemigos y el rechazo mundial por su respuesta

José Luis Fuentecilla, subdirector de Noticias Cuatro analiza ¿qué ha cambiado en estos dos años después del ataque de Hamás?

Dos años después de los ataques del 7 de octubre que marcaron un antes y un después en la geopolítica mundial. Más de 1.200 muertos y centenares de secuestrados cambiaron el mundo y la reacción de Israel no se hizo esperar.

Israel ya ha acabado con la vida de 65.000 gazatíes convirtiendo Gaza en una ruina de escombros. Ahora, dos años después, Donald Trump intenta que su plan de paz salga adelante en medio de una crispación mundial ante la devastación de Gaza. En Egipto, se lleva acabo el segundo día de negociaciones.

Israel y Hamás están, de hecho, abordando la liberación de los 48 rehenes que quedan en Gaza a cambio de presos palestinos. A pesar de las conversaciones, el ejército de Netanyahu no ha cesado sus bombardeos sobre la Franja. Eso sí, el presidente Trump se ha mostrado optimista tras la primera reunión

¿Qué ha cambiado desde ese 7 de octubre?

Antes del 7 de octubre, Israel consideraba que el problema palestino estaba adormecido. Por fin el Estado Hebreo estaba a punto de ser reconocido por importantes países árabes del Golfo, los palestinos parecían olvidados. El brutal ataque de Hamás y la desproporcionada e inhumana respuesta israelí ha vuelto a colocar la cuestión palestina en primer plano y ha llevado a Israel a un aislamiento sin precedentes, pero el precio pagado por los palestinos ha sido brutal: la destrucción de Gaza y cerca de 70.000 muertos.

¿Las consecuencias van más allá de Gaza?

Sin duda. Ha cambiado el mapa de equilibrios en la región. Israel ha ido a por todos sus enemigos de una tacada y en especial a quien patrocinaba a sus enemigos: Respecto a Irán, ha bombardeado el país, ha eliminado a sus más altos líderes militares y, con la ayuda de EEUU, ha retrasado el programa nuclear iraní. En Líbano, ha descabezado a Hezbolá, aliado de Irán haciendo estallar los móviles de miles de miembros de Hezbolá y luego sepultaron a su líder con una bomba revienta-búnkeres. En Yemen han bombardeado a los hutíes proiraníes y en Siria, de manera indirecta, ha caído el régimen sirio de los Assad, otro aliado de irán.

¿Es Israel la potencia regional indiscutible?

Sí, pero precisamente eso ha llevado a Netanyahu a cometer un error: atacar en Qatar a los líderes de Hamás que negociaban el plan de Trump. No ha gustado nada ni en la Casa Blanca ni a los amigos árabes de Trump en el golfo, que recelan de la nueva hegemonía israelí.

La foto en la que Trump obliga a Netanyahu a disculparse con el emir de Qatar por teléfono es elocuente. Netanyahu puso su mejor cara, pero Trump ha descolocado a los ultras israelíes: ni van a vaciar Gaza, ni van a anexionarse Cisjordania y al menos sobre el papel, deja abierta la puerta a un futuro estado palestino, algo que es anatema para Netanyahu. En resumen, la eterna cuestión palestina ha vuelto a primer plano, sí, pero una vez más no serán los palestinos los que decidan su futuro. Puede haber una tregua, pero la paz duradera en la región está lejos de conseguirse.