Exteriores confirma que 27 activistas españoles de la flotilla viajan ya camino de España

Nada más poner un pie en España han denunciado torturas, maltrato psicológico, trato inhumano, indefensión y vulneración de los Derechos Humanos.

Abrazos en la puerta de salida de Barajas. El primer grupo de españoles detenidos por Israel regresaba anoche a España. Lo hacían entre vítores y aplausos de un centenar de personas que fueron a recibirles. Sí, con las manos levantadas en señal de victoria y gritos de "Palestina libre".

Nada más poner un pie en España han denunciado torturas, maltrato psicológico, trato inhumano, indefensión y vulneración de los Derechos Humanos. No solo eso, señalan que ha sido la policía israelí la que ha firmado un documento en el que reconocían haber entrado ilegalmente en el país. En Barcelona aterrizaba también otro grupo de la flotilla, liderado por Ada Colau, que también ha denunciado la vulneración de sus derechos, "aunque nada que ver con lo que sufren los ciudadanos de Gaza".

Entre los maltratos denunciados está el haber sido encerrados en jaulas de 10 metros todos juntos, sin agua ni comida ni medicamentos para las personas de salud más delicada que se encontraban en la flotilla. Se han quejado de que tortura psicológica al no dejarles dormir y aparecer en la celda armas en la mano.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado de que 27 españoles de los 28 que aún permanecían en una prisión de Israel, viajan ya camino de España. A través de las redes sociales, el ministro ha informado de que estos 27 integrantes de la flotilla Gobal Sumud están ya regresando a nuestro país, informa Laura de Chiclana.

Del total de 49 españoles que viajaban en la flotilla, interceptada por Israel la semana pasada, 21 regresaron ayer a España, 27 están haciéndolo en estos momentos, y queda una activista cuya detención ha sido prorrogada por las autoridades israelíes, acusada de morder a una funcionaria de la de la prisión de Ketziot.

Un avión A-400 de la Fuerza Aérea Española que viajó a primera hora de la mañana de Zaragoza a Atenas, donde aterrizó hacia las 13:30, se encargará previsiblemente de la repatriación de los 27 activistas.

Ayuso carga contra la flotilla

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dudado de que la Flotilla Global Sumud sea "la flotilla de la paz precisamente" tras aludir a la presencia de "dos exmiembros de ETA" a bordo de uno de los barcos que fue interceptado por la Armada israelí cuando navegaban en dirección a Gaza.

"Ahora hemos sabido que dos miembros de ETA iban también en la flotilla. No parece que sea la flotilla de la paz precisamente porque estaban condenados por pertenencia a banda terrorista y uno de ellos por intento de asesinato. Eso lo compone la flotilla, así que la flotilla de la paz, paz, no parece", ha insistido Ayuso.

Así lo ha señalado la presidenta regional a los medios durante su visita al nuevo Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Público José Germain, en Leganés, donde ha lamentado que se esté hablando de esta flotilla "cuando los problemas auténticos siguen correteando en la calle, en la vida real".

La presidenta regional ha evitado seguir dando atención "a la lírica, en cuestiones que no resuelven nada y que no están centradas en lo que de verdad pasa en España, en cada familia, en cada colegio, en cada centro de salud", como el que se ha inaugurado este lunes en la localidad de Leganés.