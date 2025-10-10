Sonia Silva, responsable de UNICEF en Gaza: "Al saber el plan de paz nos abrazamos y lloramos"

Sonia Silva, responsable de UNICEF en Gaza: "Lo que se ha visto en Gaza no tiene precedentes"

"La Comunidad Internacional ha fallado. Han muerto 20.000 niños. Es algo injustificable e inaceptable"

Las próximas horas van a ser claves. Hamás tiene 72 horas para la liberación de los rehenes. Y lo siguiente es que Israel libere a 250 presos palestinos de las cárceles y a 1.700 detenidos en Gaza. Eso ya está cerrado, pero son muchas las dudas y los temas cruciales que este acuerdo deja todavía en el aire. Falta por ver el alcance real de la retirada de Israel que, de momento, es parcial.

Hay una exigencia de desmantelamiento y desarme de Hamás, que habrá que ver también quién supervisa y verifica. Tampoco está claro quién se pondrá al frente de la gobernanza futura de Gaza. Ni qué pasará con un tema tan crucial como el reconocimiento del Estado Palestino. De momento, los gazatíes afrontan esperanzados esta etapa, como cuenta Sonia Silva, responsable de Unicef en Gaza.

Desde ayer que recibimos la noticia de que esto era oficial, los colegas lloramos, nos abrazamos. Es una sensación de esperanza

La gente ya empezó incluso a regresar a la ciudad de Gaza, emocionada, aunque lo hayan perdido todo

Lo importante es que cese el fuego, que los rehenes sean liberados. Pero seguimos en una situación de hambruna. He estado en muchas situaciones de crisis, pero lo que se ha vivido en Gaza no tiene precedentes

Esto no debería haber pasado y también creo que como humanidad y la comunidad internacional ha fallado. Han muerto 20.000 niños. Es algo injustificable e inaceptable