Dolor en Israel y Gaza: Las cifras de la vergüenza y el silencio atronador por los muertos

Lidia Camón 07 OCT 2025 - 18:57h.

Israel, hoy en silencio, conmemora el brutal atentado del 7 de octubre de hace ya dos años.

Más de 67.000 palestinos han muerto, 20.000 de ellos son niños, según fuentes gazatíes.

El sonido de una sirena paraliza hoy a un país entero. Israel, hoy en silencio, conmemora el brutal atentado del 7 de octubre de hace ya dos años. En la calle, cientos de israelíes permanecen callados sosteniendo fotografías de víctimas y rehenes. Fotografías que amanecen también en el festival de música Nova.

Los retratos de las víctimas inundan hoy este recinto convertido en el 2023 en una auténtica cacería. Son conmemoraciones y actos de homenaje repartidos por todo el país para recordar a las víctimas y que se mezclan con los gritos de las familias que todavía suplican el fin de la guerra y la liberación de los rehenes

Se cumplen dos años desde que la matanza de Hamás pillara a Israel en plena festividad judía. Dos años de lo que ya se considera el mayor ataque que ha sufrido Israel y que provocó como consecuencia inmediata, un ataque nunca antes visto sobre Gaza.

Las cifras de la vergüenza

Hoy Gaza es un mar de ruinas. La imagen del antes y el después da idea del nivel de devastación. Donde antes había poblaciones enteras hoy no queda absolutamente nada y quienes no han muerto han tenido que marcharse en condiciones infrahumanas. El 22 de agosto, la ONU declaró el estado de hambruna en Gaza. Según fuentes gazatíes, más de 440 personas han muerto por inanición.

Organizaciones humanitarias han denunciando la trampa mortal en la que se han convertido los puntos distribución gestionados por la controvertida organización israelí estadounidense que reparte la ayuda y acusan a los soldados israelíes de disparar contra la población. Más de 67.000 palestinos han muerto, 20.000 de ellos son niños, según fuentes gazatíes. La cifra aturde: es un menor muerto cada hora.

La imagen del representante palestino en la ONU llorando al hablar de los niños muertos impacta al mundo.

Según la ONU, nueve de cada diez gazatíes han dejado sus hogares en su huida hacia ninguna parte. No van a encontrar nada delante de ellos pero tampoco dejan nada atrás. El 92% de las viviendas de la Franja han resultado dañadas o destruidas desde el 7 de octubre de 2023.