Horizonte 17 OCT 2025 - 00:59h.

El presentador explicó al inicio del programa el motivo de la ausencia de su compañera, enviándole un cariñoso mensaje en directo

‘Horizonte’ comenzó con un detalle que no pasó desapercibido para los espectadores: la ausencia de Carmen Porter en la mesa del plató. Iker Jiménez, con su habitual cercanía, no tardó en explicar el motivo entre sonrisas:

“Por cierto, que me ven ustedes que no me coloco mucho, pero claro, no está Carmen y estoy un poco así buscando mi lugar”, decía entre risas el presentador antes de aclarar: “Le mandamos un besito enorme porque estos resfriados y estas gripes, amigos… cuidaros todos mucho. Estará viéndonos, estará viéndonos”.

El mensaje, entre el humor y el cariño, desató la simpatía del público y de los colaboradores, que enviaron también sus buenos deseos a la periodista.

El mensaje de Carmen Porter

Tras la pausa publicitaria, Iker volvió a mencionar a su inseparable compañera, confirmando que Carmen seguía el programa desde casa y no podía evitar reírse con algunas de las intervenciones de la mesa de actualidad.

“Dice Carmen que se está riendo mucho. Por cierto, dice desde casa que se está riendo… y casi mejor reírse, por lo menos se lo estamos haciendo ameno”, comentaba con su característico sentido del humor.

El presentador aprovechó la ocasión para bromear sobre su papel en solitario al frente del programa: “Estoy buscando mi sitio sin Carmen”, reconoció con complicidad hacia los espectadores.