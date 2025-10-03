Horizonte 03 OCT 2025 - 02:46h.

En Horizonte, colaboradores y periodistas desvelan cómo algunos informadores reciben órdenes en directo desde partidos políticos mientras participan en debates

Pedro J. Ramírez habla de los momentos más duros de su carrera en ‘Horizonte’: “Me han intentado matar de diversas maneras”

En el plató de ‘Horizonte’ se abrió un intenso debate sobre la independencia de los medios y el papel de los periodistas en las tertulias políticas. Iker Jiménez, sorprendido por los testimonios de los colaboradores, no pudo evitar reaccionar: “Alucino”.

Consignas en directo

El escritor y periodista Miquel Giménez relató su experiencia dentro del Partido Socialista y recordó la existencia de argumentarios que se distribuían a diario entre cargos y portavoces. Lo que antes era un documento, hoy, contó, se envía de manera instantánea durante los debates en televisión.

“Hay periodistas que reciben las consignas en directo en plena tertulia”, afirmó, apuntando a la existencia de vídeos comparativos que evidenciarían cómo algunos comunicadores repiten de manera literal los mensajes de los partidos.

El WhatsApp como herramienta de control

En la misma línea, Antonio Naranjo y Jorge Calabrés coincidieron en que la diferencia con el pasado es el uso de la tecnología. “Ahora ya no se trata de argumentarios del día, sino de directrices al segundo: lo que tienes que decir y hasta a quién atacar”, señaló Calabrés, mientras Naranjo recordó casos en los que “los mensajes de WhatsApp se filtraban en directo, provocando que alguien soltara frases antes de tiempo”.

Naranjo fue tajante: “He visto compañeros leyendo órdenes casi en tiempo real. Incluso les aconsejé que disimularan un poco más porque daba pudor”. Por su parte, Carlos Cuesta mostró documentos que ilustran cómo funcionaba esta “maquinaria de filtración” y advirtió que la línea entre el activismo y el periodismo se difumina peligrosamente. “Si incrustamos activistas en la profesión, estamos fuera del marco”, alertó.

Iker Jiménez, rotundo contra el silencio de algunos periodistas

En programas anteriores, Iker Jiménez se mostraba contundente contra algunos periodistas que mantienen un sospechoso silencio ante algunas informaciones. “Soy nuevo en las lides de la actualidad cotidiana, pero jamás lo había presenciado”, comenzaba diciendo.

“Si analizas cierta prensa, la que se autodenomina progresista, directamente tachan de bulo cualquier información incómoda. Y no, el periodista, gobierne quien gobierne, tiene que sacar cosas incómodas”, aseguró el presentador rotundo.

