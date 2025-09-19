Iker Jiménez, rotundo contra el silencio de algunos periodistas: “Nunca lo había visto, parece que no quieren informar”
El presentador de ‘Horizonte’ critica la actitud de parte de la prensa al ignorar noticias incómodas
La indignación de Iker Jiménez tras la polémica con las pulseras telemáticas para maltratadores: “Es un escándalo”
Tras repasar en ‘Horizonte’ alguna novedad con respecto a la DANA que asoló Valencia, Iker Jiménez abrió un paréntesis inesperado para hablar del periodismo actual.
El presentador lo hizo con la contundencia que le caracteriza: “Hay un montón de periodistas que no han sacado una sola noticia de lo que está ocurriendo, que parece que no les importa lo que pasa, sino estar a la defensiva”.
Una reflexión que, según explicó, le resultaba desconcertante, porque nunca antes había visto algo así en su trayectoria: “Soy nuevo en las lides de la actualidad cotidiana, pero jamás lo había presenciado”.
“Si analizas cierta prensa, la que se autodenomina progresista, directamente tachan de bulo cualquier información incómoda. Y no, el periodista, gobierne quien gobierne, tiene que sacar cosas incómodas”.
“Perro no come perro”
La colaboradora Ketty Garat fue más allá y describió lo que considera una peligrosa deriva dentro de la profesión. Recordó la expresión clásica de “perro no come perro” para referirse a la solidaridad entre periodistas, y sentenció que esa máxima se ha roto: “Lo que estamos viviendo ahora no lo he vivido nunca. Una parte de la profesión se ha convertido en caníbales. Pretenden fagocitarnos a todos los que hacemos nuestro trabajo con rigor y humildad. Ahora, quien publica noticias es sospechoso”.
En el programa también se relataron situaciones concretas que refuerzan esa sensación de alineamiento político en parte de los medios. Una periodista sorprendida en los pasillos de una cadena, nerviosa, esperando instrucciones sobre qué preguntar; otra escena en la que un profesional mantenía conversaciones constantes con un ministro durante la pausa de publicidad.
La indignación de Iker Jiménez con uno de los temas
Antes, el presenador de 'Horizonte' había mostrad su total indignación al comentar el tema de los fallos en las pulseras telemáticas para maltratadores: “Es tremendo, es un escándalo”.
Al igual que Iker Jiménez, Beatriz Talegón, colaboradora del programa, tampoco pudo contener su disgusto al comentar que “miles de mujeres han quedado en una situación de peligro y de riesgo” por estos fallos en las pulseras telemáticas.