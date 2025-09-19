Horizonte 19 SEP 2025 - 01:47h.

En ‘Horizonte’, Carmen Porter, Iker Jiménez y los colaboradores analizan los fallos del sistema de control a maltratadores que deja en riesgo a miles de mujeres

Iker Jiménez, rotundo contra el silencio de algunos periodistas: “Nunca lo había visto, parece que no quieren informar”

El debate estalló en la mesa de ‘Horizonte’ con la indignación de Beatriz Talegón. La periodista no pudo contener su enfado al denunciar que “miles de mujeres han quedado en una situación de peligro y de riesgo” por los fallos en las pulseras telemáticas.

Un sistema creado para dar tranquilidad a las víctimas de violencia de género, que deberían recibir una alerta inmediata si su agresor se acerca, ha demostrado no ser fiable. “Una mujer denuncia, se dicta una medida cautelar, se le entrega un dispositivo para que viva más segura… y resulta que ese sistema falla”, lamentó Talegón, subrayando que esa confianza rota deja a las víctimas expuestas y con un miedo multiplicado.

La última hora del caso de las pulseras telemáticas

La tensión creció cuando Carmen Porter aportó datos de última hora. Según fuentes del Consejo General del Poder Judicial, el problema comenzó tras un cambio de empresa adjudicataria.

Los nuevos dispositivos, distintos a los anteriores, generaron quejas desde el primer momento. Incluso, según la información recabada, algunos de esos modelos solo podían encontrarse en páginas de venta online de origen chino, lo que disparó las dudas sobre su calidad y fiabilidad.

A partir de ahí, llegaron cientos de quejas por mal funcionamiento. La situación se agravó cuando la Fiscalía solicitó información sobre casos previos a 2024 y se le respondió que los datos ya no existían, porque pertenecían a la compañía anterior. Resultado: procedimientos judiciales archivados, acusaciones retiradas y presuntos maltratadores que podrían quedar impunes.

La sentencia de Iker Jiménez

En un clima de estupor general, Iker Jiménez cerró el bloque con una frase lapidaria: “Es tremendo, es un escándalo”. Una sentencia que resumía no solo la indignación de los presentes en plató, sino la gravedad de un fallo sistémico que afecta directamente a la vida de miles de mujeres.

Iker, rotundo contra el silencio de algunos periodistas

Además, y después de repasar en 'Horizonte' las últimas informaciones sobre la DANA que golpeó Valencia, Iker Jiménez hizo un alto inesperado para reflexionar sobre el estado del periodismo.

El conductor del programa se expresó con la firmeza habitual en él: “Hay un montón de periodistas que no han sacado una sola noticia de lo que está ocurriendo, que parece que no les importa lo que pasa, sino estar a la defensiva”.

Una valoración que, como él mismo admitió, le sorprendía profundamente, ya que en su experiencia nunca había vivido algo similar: “Soy nuevo en las lides de la actualidad cotidiana, pero jamás lo había presenciado”.

