"Contraponer las energías renovables a la nuclear... en realidad, se necesitan las dos. La nuclear, la de carbón, la de gas o la hidroeléctrica estabilizan la red y dan un soporte necesario. Y claro que tenemos uranio", subraya, esto último refiriéndose a las palabras de Pedro Sánchez asegurando que en España "no tenemos uranio": "Mintió en muchas cosas. En Salamanca tenemos por ejemplo una de las minas de uranio con 25.000 toneladas que nos permitiría abastecer la energía de las centrales que tenemos ahora para 20 años".

No obstante, Talegón asegura que esto último "está en manos de una empresa australiana en litigio con el gobierno de España, que le puede tocar pagar 1.000 millones de euros por la cuestión de dejar explotar o no". Además, la periodista destaca que tenemos "un problema de propaganda": "Cuando el Gobierno, lo que hace en realidad es propaganda, luego viene la realidad. Se han dado cuenta con la situación geopolítica que China va a arrasar. Y no es verdad que lo de las placas solares sea verde".