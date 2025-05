El doxeo es una práctica que consiste en revelar información personal de usuarios sin su consentimiento por motivos políticos. Pues bien, dicho tema ha salido a debate en la mesa de 'Horizonte' , con colaboradores como Roberto Vaquero , presidente del Frente Obrero o Ana Iris Simón , periodista y columnista de El País, que han mostrado su opinión al respecto y contado más de una vivencia personal que les ha ocurrido... y que ha impactado a Iker Jiménez. "Yo también he sido víctima... de izquierdas y de derechas", comenzaba diciendo la periodista.

"Me han llegado a investigar a amigos de amigos y a mi familia, gente de izquierdas y muy reconocida que se sienta en platós habitualmente", contaba la periodista. "¿En serio? Estoy alucinando, no me entero de nada", subrayaba el presentador, impresionado tras lo que acaba de escuchar.